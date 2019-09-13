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وفاة طفل 4 سنوات بسبب الإنفلوانزا فى أمريكا

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 01:19 م
وفاة طفل 4 سنوات بسبب الإنفلوانزا فى أمريكا الانفلونزا
كتبت هند عادل

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لقى طفل 4 سنوات مصرعه إثر إصابته بالإنفلونزا لتسجل أول حالة وفاة فى موسم 2019 -2020 فى مقاطعة ريفرسايد، ويعتقد أنه أول وفاة للأطفال فى الولايات المتحدة، وبهذه الحاله تبدأ هجمات موسم الإنفلوانزا مبكرا. 
 
ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، توفى الطفل الذى يبلغ من العمر أربع سنوات من مدينة بيريس بولاية كاليفورنيا بعد التأكد من إيجابية إصابته بالإنفلوانزا، وفقًا لبيان صادر عن إدارة الصحة العامة فى مقاطعة ريفرسايد.
 
 
تمثل هذه الحالة أول حالة وفاة تتعلق بإنفلونزا الأطفال فى مقاطعة ريفرسايد فى موسم الأنفلونزا 2019-2020.
 
وأكد الأطباء أنهم غير متأكدين من أن هذا الطفل حصل على التطعيم العام الماضى من عدمه، وكان هناك تسع حالات وفاة مرتبطة بالأنفلونزا خلال موسم 2018-2019، وأكدت الإحصائيات تسجيل 23 حالة وفاة خلال عام 2017-2018 فى مقاطعة ريفرسايد.
 
وقال الدكتور كاميرون كايزر مسئول الصحة العامة فى مقاطعة ريفرسايد فى بيان "يجب ألا ننسى أبدا أن الإنفلونزا لا تزال تقتل، وأنا أوصى دائمًا بالناس فى الحصول على مصل الإنفلونزا كل عام، لكن الوفاة فى وقت مبكر من موسم الأنفلونزا تشير إلى أن هذا العام قد يكون أسوأ من المعتاد".
 
وتوصى مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بالحصول على اللقاح إما فى شكل حقنة أو رذاذ الأنف، بالنسبة لأولئك الذين يختارون الذهاب مع الحقن ، هناك خياران، الأول هو لقاح ثلاثى التكافؤ، يحمى من سلالتين من الإنفلونزا A ، H1N1 وH3N2 ، وسلالة واحدة من الإنفلونزا B.

الانفلوانزا

وفاه اول حاله بالانفلوانزا

لقاح الانفلونزا

الانفلوانزا القاتلة

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