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وزير الإسكان يتفقد الممشى السياحى بمحور جمال عبدالناصر بمدينة 6 أكتوبر

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 11:22 ص
وزير الإسكان يتفقد الممشى السياحى بمحور جمال عبدالناصر بمدينة 6 أكتوبر رفع كفاءة الطرق
كتب أحمد حسن

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عقب تفقده مشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بمدينة ٦ أكتوبر، انتقل وزير الإسكان ومرافقوه لتفقد عدد من محاور الطرق بمدينة 6 أكتوبر، وبدأ وزير الإسكان بتفقد الممشى السياحى بمحور جمال عبدالناصر، وأوضح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز المدينة، أنه تم تطوير الجانب الأيمن لمحور جمال عبدالناصر بمسطح يصل إلى 70 ألف م2، بطول 2 كم، ومتوسط عرض 35 م، مقسمة على 4 جزر تم تسويتها وتطهيرها من المخلفات، وإعدادها للزراعة، لتحسين الصورة البصرية للطريق، واستغلالها كمنطقة ترفيهية ورياضية ومتنزه للمواطنين، ووجه الوزير بتوفير مقاعد للمواطنين بالممشى السياحى.

كما تفقد الوزير ومرافقوه، أعمال صيانة ورفع كفاءة طريق جمال عبدالناصر، بعرض 12 م لكل حارة، لاستيعاب الكثافات المرورية، حيث إنه يمثل شرياناً رئيسياً بالمدينة، ويربط طريق وصلة دهشور الشمالية، بجميع الكيانات بالقطاع الشمالى للمدينة، وتبلغ تكلفة المشروع 166 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 25 %، وكذا تفقد مشروع الجزء الأول من الطريق الدائرى الأوسطى من تقاطع طريق الواحات حتى طريق الفيوم، والأعمال الصناعية عليه، ويهدف المشروع لتخفيف الضغط المرورى على طريق الفيوم عن طريق إنشاء طريق خدمة لفصل مداخل مدينة 6 أكتوبر عن طريق الفيوم، ورفع كفاءة وتوسعة وصلة دهشور الجنوبية لاستيعاب ضغط مرور النقل الثقيل من وإلى المنطقة الصناعية، بينما تهدف الأعمال الصناعية بالمشروع إلى إلغاء جميع الدورانات السطحية للسيارات، واستبدالها بكبارى للحد من حوادث السيارات على الطريق، وتبلغ تكلفة المشروع 918 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 75 %.

وتفقد وزير الإسكان، مشروع الجزء الثانى من الطريق الدائرى الأوسطى من تقاطع طريق الواحات حتى نهاية كردون المدينة مع الحزام الأخضر، والأعمال الصناعية عليه، ويهدف المشروع لتطوير الطريق فى نطاق الفاصل السكنى الصناعى بالمدينة ليصبح بعرض يتراوح من 56 : 82 متراً، وبعرض 4 حارات رئيسية وحارتى خدمة، وتبلغ تكلفة المشروع 2 مليار جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 36 %.

كما تفقد وزير الإسكان، مشروع تطوير طريق الواحات بطول حوالى 30 كم، وتشمل أعمال التطوير تنفيذ 5 كبارى حاليا، ويهدف المشروع إلى تطوير الطريق الرئيسى، وتنفيذ طريق داعم به 3 حارات بعرض 16.75 متراً مع استيعاب مسار (BRT)، بجانب رفع الكفاءة المرورية للطريق من خلال إنشاء طريق داعم على جانبى طريق الواحات الرئيسى، يتسع لـ٣ حارات مرورية لكل اتجاه، بدءاً من التقاطع مع طريق الجيزة / الفيوم حتى التقاطع مع مسار الطريق الدائرى لمدينة أكتوبر، وحل نقاط الاختناقات المرورية على الطريق بعدة أعمال صناعية، ورفع كفاءة عروض الحارات القائمة بالاتجاهات الرئيسية، وتبلغ تكلفة المشروع 2 مليار جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 66 %.

وأشار المهندس شريف الشربينى، إلى أن الأعمال الصناعية بطريق الواحات، تشمل، كوبرى 2، وهو على مستويين عند تقاطع الواحات مع الدائرى الأوسطى لربط طريق الواحات مع وصلة دهشور الجنوبية (جزء من الدائرى الأوسطى من طريق الواحات حتى الفيوم)، وكوبرى 3، ويوفر عمل دوران خلفى حر للقادم من طريق الجيزة / الفيوم والمتجه إلى ذات الطريق لخدمة أحياء أكتوبر، وكوبرى 6، ويوفر دوران مفرد للخلف لخدمة القادم من طريق دهشور الشمالى والمتجه لطريق الفيوم، وكوبرى 18، والغرض منه ربط منطقة الإسكان الإجتماعى 800 فدان من وإلى طريق الواحات، بجانب تقاطع رقم 8، وبه نفق وكوبرى لحل الأزمة المرورية عند تقاطع الدائرى مع طريق الواحات، بالإضافة إلى تنفيذ 6 كبارى مشاة على مرحلتين.

وتفقد الوزير ومرافقوه، مشروع الطريق الدائرى الجنوبى، بطول 22 كم وعرض 82 م، وبه 4 حارات فى كل اتجاه، بالإضافة إلى طريق للشاحنات به حارتان فى كل اتجاه، بجانب الأعمال الصناعية، ويعد المشروع جزءاً من الطريق الدائرى حول المدينة، لربط الأحياء والمناطق الصناعية، والمحاور الرئيسية، لتخفيف الحركة المرورية، وخدمة مدينتى أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر، وتبلغ تكلفة المشروع 950 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 90 %.

وأثناء تفقده لمشروعات محاور الطرق بالمدينة، استمع وزير الإسكان لشكاوى ومقترحات إحدى السيدات بمدينة 6 أكتوبر، ووجه رئيس الجهاز بالعمل على حلها.


وزاره الاسكان

محاور الطرق

مدينه 6 اكتوبر

حدائق اكتوبر

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