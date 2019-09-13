مقتل وإصابة 19 مدنيا فى قصف حوثى على منازل المواطنين بالحديدة اليمنية

صنعاء أ ش أ

أفادت مصادر يمنية، اليوم الجمعة، بأن ميليشيات الحوثى شنت قصفا مدفعيا على منازل المواطنين فى مديريتى حيس والتحيتا جنوب الحديدة، ما أدى إلى مقتل 11 مدنيا على الأقل فى حصيلة أولية، فيما أصيب 8 آخرون معظمهم من الأطفال.

وذكرت مصادر ميدانية، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، أن ميليشيات الحوثى واصلت القصف والتصعيد فى مناطق مختلفة من الحديدة وجنوبها وسط خوف ورعب الأهالى وعدم تمكنهم من الذهاب لانتشال القتلى وإسعاف الجرحى.

ويتزامن التصعيد الحوثى مع إعلان الأمم المتحدة تعيين الجنرال الهندى أباهيجيت جوها رئيسا للجنة تنسيق إعادة الانتشار ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة خلفا للجنرال "مايكل لوليسجارد".