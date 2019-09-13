مسجل أوسيم سقط ببندقية خرطوش قبل ترويج الحشيش والأقراص المخدرة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على مسجل خطر، سابق اتهامه فى 15 قضية، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشش، والأقراص المخدرة، وبندقية خرطوش، قبل ترويج المضبوطات على عملائه، واعترف المتهم بحيازتها للاتجار بها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات المقدم مجدى موسى رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، إلى تورط عاطل، سابق اتهامه فى 15 قضية، فى الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه.

بالحصول على إذن من النيابة، تمكن المقدم مجدى موسى، والرائد وليد كمال، من ضبط المتهم، وبحوزته بندقية خرطوش، و31 طلقة، و750 جرام من مخدر الحشيش، و890 قرص مخدر، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم اعترف أمام العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد أحمد الوليلى بحيازته للمضبوطات، لترويجها على عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.