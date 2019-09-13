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مركزان للاقتراع للجالية التونسية فى مصر بالقاهرة والإسكندرية

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 10:52 ص
مركزان للاقتراع للجالية التونسية فى مصر بالقاهرة والإسكندرية الانتخابات التونسية
إيمان حنا

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خصصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس مركزين لاقتراع الجالية التونسية فى مصر فى ثانى استحقاق رئاسى فى الجمهورية الثانية.

ويمكن لأبناء الجالية التونسة، التى يقدر عدد أفرادها بنحو 7 آلاف نسمة، التوجه للإدلاء بأصواتهم فى مقر السفارة التونسية بالقاهرة بمنطقة الجزيرة، كما يمكنهم الإدلاء بمكتب الاقتراع فى الإسكندرية، حيث خصص مقر لها بأحد الفنادق بمنطقة محطة الرمل.

وقد فتحت أبواب مقار الاقتراع منذ الثامنة صباح اليوم الجمعة، لاستقبال أبناء الجالية التونسية ممن يرغبون فى الإدلاء بأصواتهم واختيار رئيس للبلاد خلفاً للراحل الباجى قايد السبسى، ويستمر استقبال الناخبين حتى السادسة مساء وتمتد عملية التصويت حتى الأحد المقبل.

ومن المنتظر الإعلان عن النتائج الأولية للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 17 سبتمبر الجارى.

ومن جهة أخرى تستعد اليوم مقار البعثات الدبلوماسية التونسية فى 44 دولة أخرى لاستقبال الناخبين المقيدين بجداول الناخبين فى الخارج، والبالغ عددهم 400 ألف تونسى يدلون بأصواتهم فى 390 مركز اقتراع.

وقد دخل المتنافسون الـ26 على خلافة الرئيس الراحل الباجى قايد السبسى فى قصر قرطاج اليوم مرحلة الصمت الانتخابى.

ومن جانبه أوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية نبيل بفون، أن عدد من لهم حق التصويت فى الانتخابات الرئاسية المبكرة يقدر بـ7 ملايين و88 ألف ناخب، مضيفًا أن عدد مكاتب الاقتراع يبلغ 13450 مكتبًا داخل تونس، و384 مكتب تصويت خارجه.

وأضاف فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أنه تم توفير جميع مستلزمات التصويت للانتخابات الرئاسية المبكرة والتى ستجرى داخل تونس وخارجها خلال الفترة من 13 حتى 15 سبتمبر الجارى.

وبخصوص حماية مراكز التصويت وتجميع النتائج والفرز داخل تونس، أوضح بوعسكر أن مختلف المراكز ستكون مؤمنة من قبل وزارتى الداخلية والدفاع.


تونس

انتخابات تونس

مقار الاقتراع

الجالية التونسية بمصر

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