محمد الخشت: جامعة القاهرة مستعدة لاستقبال 260 ألف طالب بمختلف الكليات

وائل ربيعى

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت ، رئيس جامعة القاهرة، انتهاء الجامعة من الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد 2019 / 2020 المقرر له يوم السبت 21 سبتمبر الجاري، وتستقبل الجامعة نحو 260 ألف طالب وطالبة بمختلف كلياتها في العام الجامعي الجديد.

واستعرض الدكتور محمد الخشت، خلال اجتماع مجلس الجامعة، كافة الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمة في العام الجامعي الجديد، والتي تشمل انتهاء أعمال الصيانة للمباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق والمصاعد، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي مع بدء الدراسة، وعملية تنظيم دخول الأفراد والسيارات للحرم الجامعي ومنظومة الكاميرات.

وأكد الدكتور محمد الخشت، انتظام اجراءات الكشف الطبي للطلاب بكل هدوء ونجاح، وانتهاء توزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وسرعة الانتهاء من أعمال القيد والتسجيل للطلاب الجدد بشئون الطلاب بالكليات، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم ومراجع لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول، واستخراج البطاقات الجامعية، والانتهاء من نتائج التحويلات ونقل القيد بين الكليات، مشيرًا إلى انتهاء كليات الجامعة من إعداد الخطط الخاصة باستقبال الطلاب الجدد من اليوم الأول للدراسة والاحتفاء بهم وتعريفهم بنظام الدراسة ومرافق الجامعة وتاريخها، وذلك بمشاركة الطلاب القدامى.