سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 سبتمبر 2019 02:04 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ سوهاج يوجه بتوفير الرعاية الطبية لطفل بعد شكواه

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 12:44 ص
محافظ سوهاج يوجه بتوفير الرعاية الطبية لطفل بعد شكواه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، مساء اليوم الخميس، بتوفير الرعاية الطبية للطفل المصاب "أحمد السيد"، والبالغ من العمر 15 عام، والمحجوز بقسم الاستقبال بمستشفى سوهاج الجامعي، وذلك بعد شكواه التى تم رصدها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج أنه فور علم المحافظ بالواقعة اجرى اتصالاً هاتفياً بالدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، والدكتور حسان النعماني عميد كلية الطب، لتوفير الرعاية الطبية للطفل، والذي يحتاج الى سرير رعاية مركزة، ويعاني من نزيف بالمخ، لافتاً إلى أن رئيس الجامعة استجاب فوراً، ووجه بتقديم كافة الرعاية الطبية للطفل.

وكشف المتحدث الرسمي أن المحافظ توجه على الفور إلى المستشفى الجامعي للإطمئنان على الحالة الصحية للطفل المصاب، ونقله الى قسم الرعاية المركزة، وتلقيه الرعاية الطبية اللازمة، كما اطمئن على الحالة الصحية للمصاب الثاني "محمد صلاح" والذي كان قد أصيب مع الطفل في حادث "موتوسيكل" ظهر اليوم.

وذكر "التوني" أن المحافظ اطمئن على عدد من الحالات المرضية المحجوزة بالمستشفى.

 

 

 


محافظ سوهاج

مستشفى سوهاج الجامعي

مواقع التواصل الإجتماعي

رعايه طبيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. ربط كهرباء القصير بالشبكة الموحدة للجمهورية لأول مرة فى التاريخ

اليوم.. ربط كهرباء القصير بالشبكة الموحدة للجمهورية لأول مرة فى التاريخ

أعراض نقص وزيادة "فيتامين ك" فى الجسم × 4 معلومات

أعراض نقص وزيادة "فيتامين ك" فى الجسم × 4 معلومات

انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وأمطار.. تعرف على توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وأمطار.. تعرف على توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

4 انتصارات و3 أهداف تزين تاريخ مواجهات محمد صلاح ضد نيوكاسل.. فيديو

4 انتصارات و3 أهداف تزين تاريخ مواجهات محمد صلاح ضد نيوكاسل.. فيديو

شقيق المقاول الهارب ينشر مستندات تؤكد سرقة محمد على لأموال يتامى شقيقه المتوفى

شقيق المقاول الهارب ينشر مستندات تؤكد سرقة محمد على لأموال يتامى شقيقه المتوفى

خالد الغندور : مباراة السوبر بدون جماهير في استاد القاهرة

خالد الغندور : مباراة السوبر بدون جماهير في استاد القاهرة

شاهد جدول الدوري المصري 2020 كاملاً

شاهد جدول الدوري المصري 2020 كاملاً

ماذا يحدث فى قطبى الكرة الإسبانية؟.. برشلونة فقد خدمات ميسى وسواريز وديمبلى منذ بداية الوسم والوافد الجديد أومتيتي.. نحس الصفقات الجديدة يضرب الريال بعد إصابة هازارد ويوفيتش.. ومودريتش آخر المنضمين للقائمة

ماذا يحدث فى قطبى الكرة الإسبانية؟.. برشلونة فقد خدمات ميسى وسواريز وديمبلى منذ بداية الوسم والوافد الجديد أومتيتي.. نحس الصفقات الجديدة يضرب الريال بعد إصابة هازارد ويوفيتش.. ومودريتش آخر المنضمين للقائمة

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: إنجاز 90% من كتب العام الجديد.. ونحتاج 130 مليار جنيه

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: إنجاز 90% من كتب العام الجديد.. ونحتاج 130 مليار جنيه

بوستر جديد لفيلم Last Christmas للممثلة العالمية إيمليا كلارك

بوستر جديد لفيلم Last Christmas للممثلة العالمية إيمليا كلارك

"أنساك دا كلام".. ذكرى رحيل بليغ حمدى فى كاريكايكاتير "اليوم السابع"

"أنساك دا كلام".. ذكرى رحيل بليغ حمدى فى كاريكايكاتير "اليوم السابع"

مكرم محمد أحمد: نرسل ملاحظاتنا على اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة خلال أيام

مكرم محمد أحمد: نرسل ملاحظاتنا على اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة خلال أيام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة