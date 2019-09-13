محافظ سوهاج يوجه بتوفير الرعاية الطبية لطفل بعد شكواه

سوهاج عمرو خلف

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، مساء اليوم الخميس، بتوفير الرعاية الطبية للطفل المصاب "أحمد السيد"، والبالغ من العمر 15 عام، والمحجوز بقسم الاستقبال بمستشفى سوهاج الجامعي، وذلك بعد شكواه التى تم رصدها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج أنه فور علم المحافظ بالواقعة اجرى اتصالاً هاتفياً بالدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، والدكتور حسان النعماني عميد كلية الطب، لتوفير الرعاية الطبية للطفل، والذي يحتاج الى سرير رعاية مركزة، ويعاني من نزيف بالمخ، لافتاً إلى أن رئيس الجامعة استجاب فوراً، ووجه بتقديم كافة الرعاية الطبية للطفل.

وكشف المتحدث الرسمي أن المحافظ توجه على الفور إلى المستشفى الجامعي للإطمئنان على الحالة الصحية للطفل المصاب، ونقله الى قسم الرعاية المركزة، وتلقيه الرعاية الطبية اللازمة، كما اطمئن على الحالة الصحية للمصاب الثاني "محمد صلاح" والذي كان قد أصيب مع الطفل في حادث "موتوسيكل" ظهر اليوم.

وذكر "التوني" أن المحافظ اطمئن على عدد من الحالات المرضية المحجوزة بالمستشفى.