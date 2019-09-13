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محافظ الأقصر يكلف قيادات الطرق ومجلس المدينة بإنهاء تطوير ساحة أبوالحجاج

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 09:45 م
محافظ الأقصر يكلف قيادات الطرق ومجلس المدينة بإنهاء تطوير ساحة أبوالحجاج المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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كلف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، قيادات قيادات مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندس أسعد مصطفي مدير المديرية ومدير المشروعات بالمحافظة، ومجلس مدينة الأقصر برئاسة العميد أيمن الشريف، بسرعة الإنتهاء من تطوير ساحة سيد أبوالحجاج الأقصر والميدان المؤدي لمعبد الأقصر قبل بدء الموسم السياحي الشتوي.

وقال العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، إن أعمال تطوير ساحة سيدى أبو الحجاج ومعبد الأقصر يجري العمل فيها بكل جدية لسرعة الإنتهاء منها فى أقرب وقت قبل بدء الموسم السياحى، موضحاً أن المحافظ تابع خلال الأيام الماضية العمل بالساحة وطالب بضرورة الاهتمام بإضاءة ساحة أبو الحجاج بصورة تتناسب مع قيمتها التاريخية والدينية.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن أعمال التطوير بالساحة الدينية التاريخية، تشمل المناطق المحيطة بمسجد سيدى أبو الحجاج ومسجد الشيخ أحمد النجم والطرق المؤدية إلى ساحة ومدخل معبد الأقصر، مؤكداً علي أن العمل يقومون بمهتهم بتطوير الساحة التاريخية ليل نهار لخدمة الزوار والسائحين.


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تطوير ساحة ابوالحجاج

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سيدي ابوالحجاج الاقصري

تنشيط السياحة بالاقصر

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