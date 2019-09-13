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مادورو: سأعيش 100 عام بفضل العناية الإلهية وشعب فنزويلا

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 08:12 ص
مادورو: سأعيش 100 عام بفضل العناية الإلهية وشعب فنزويلا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
أ ش أ

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قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن هناك 10 خطط تحاك في كولومبيا بهدف اغتياله، مضيفا أنه يعول على العيش 100 عام بفضل حماية الرب والشعب له.
وقال مادورو في خطاب ألقاه بولاية البرتغال- وفقا لقناة "روسيا اليوم" الجمعة - "إن إمبريالية أمريكا الشمالية والرئيس الكولومبي إيفان دوكي يريدون قتلي.. إن كولومبيا تعد 10 خطط لقتلي".
وأضاف أنه يعول أن يعيش 100 عام بفضل العناية الإلهية وشعب فنزويلا، مشيرا إلى أن كراكاس لديها أدلة على وجود خطط لتحضير محاولات اغتيال وهي تعتزم تقديمها إلى المجتمع الدولي.
وكان مادورو قد أعلن الأسبوع الماضي عن إجراء بلاده مناورات عسكرية على الحدود مع كولومبيا في الفترة بين 10 إلى 28 سبتمبر، كما أمر بالإعلان عن "المستوى البرتقالي للتهديدات"، في المنطقة الحدودية بسبب "خطر العدوان" من دولة مجاورة.


فنزويلا

نيكولاس مادورو

أمريكا

العقوبات الأمريكية

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