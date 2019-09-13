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لو حامل.. اعرفى أسباب وأعراض حرقة المعدة

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 08:00 ص
لو حامل.. اعرفى أسباب وأعراض حرقة المعدة حرقة المعدة - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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حرقة المعدة من المشاكل الشائعة التى تصيب النساء خلال فترة الحمل، لذلك إذا بدأتِ فجأة فى الشعور بألم فى الصدر أو حموضة فهذا يعد علامة على إصابتك بحرقة المعدة، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب وأعراض حرقة المعدة أثناء الحمل، وفقاً لموقع "doctor".

حرقة المعدة فى الحمل
حرقة المعدة فى الحمل

أسباب حرقة المعدة أثناء الحمل

- يمكن أن تحدث حرقة المعدة أثناء الحمل لعدة أسباب تشمل:

- يمكن أن يكون بسبب التغيرات الطبيعية فى الهرمونات بسبب الحمل.

- يمكن أن تؤدي الزيادة في هرمون البروجسترون فى الجسم إلى إرخاء الصمام بين المعدة والمريء، مما يسمح لحمض المعدة بالمرور مرة أخرى إلى المريء وتهيج بطانة المعدة.

- يمكن أيضًا أن يكون ذلك بسبب ضغط الطفل على المعدة، مما يحتمل أن يدفع محتوياته مرة أخرى إلى المرىء، لذلك ليس من الغريب أن تكون حرقة المعدة أكثر شيوعًا فى فترة الثلث الأخير من الحمل، لأن طفلك يكبر ويزيد الضغط على الأمعاء والمعدة.

 

أعراض حرقة المعدة أثناء الحمل

- آلام في الصدر مع شعور بالحرقة.

- الشعور بالشبع والانتفاخ.

- كثرة التجشؤ.

- الشعور بالغثيان والقيء.


اعراض حرقة المعدة

حرقة المعدة

حرقة المعدة اثناء الحمل

الحموضة

اسباب الحموضة

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