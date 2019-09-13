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لجنة الفتوى بالأزهر توضح حكم من فاتته صلاة الجنازة ويريد صلاتها

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 06:00 ص
لجنة الفتوى بالأزهر توضح حكم من فاتته صلاة الجنازة ويريد صلاتها دار الإفتاء
كتب لؤى على

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فاتتنى الصلاة على الجنازة وأريد أن أصليها فماذا أفعل؟، سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:

تصح صلاة الجنازة فى المقبرة لمن فاتته، وذلك لما رواه ابن ماجه فى سننه عن أبى سعيد قال: كانت سوداء تقمّ المسجد، فتوفيت ليلًا، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر موتها، فقال: "ألا آذنتمونى بها؟" فخرج بأصحابه فوقف على قبرها، فكبّر عليها، والناس من خلفه ودعا لها، ثم انصرف".


صلاة الجنازة

لجنة الفتوى

مجمع البحوث الاسلامية

الصلاه

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