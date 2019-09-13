قطاع الأعمال: شراء 24 ألف قنطار قطن فى الفيوم وبنى سويف بـ50.2 مليون جنيه

كتب عبد الحليم سالم

واصلت شركات تجارة وحليج الأقطان، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - شراء الأقطان من المزارعين فى محافظتى الفيوم وبنى سويف وفقا لنظام التداول الجديد الذى يطبق تجريبيا فى كلتا المحافظتين لموسم 2019.

وبلغت كميات الأقطان المشتراة منذ بدء موسم الجنى وحتى الآن 23.9 ألف قنطار، وذلك من خلال المزادات العلنية التى تجرى على الأقطان المستلمة من المزارعين بمراكز التجميع، بقيمة إجمالية 50.2 مليون جنيه، وبسعر 2100 جنيه للقنطار.

ويتم احتساب سعر القنطار وفقا لمتوسط الأسعار العالمية بين قطن البيما الأمريكى طويل التيلة والقطن قصير التيلة إندكس A، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة.

وكان قد تم تحديد عدد 17 مركزا لاستلام الأقطان فى الفيوم وبنى سويف وفقا لمناطق زراعة القطن فى المحافظتين، حيث يجرى تسليم المزارعين أكياس من الجوت لتعبئة الأقطان بها ودوبارة قطنية لحياكة الأكياس، ويتم استلام الأقطان معبأة فى تلك الأكياس يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الثالثة عصرا (ما عدا يوم الجمعة).

ويحصل المزارعون - وفقا لنظام التداول الجديد - على 70% من ثمن القطن من قبل الشركة الراسى عليها المزاد فيما تقوم الشركة بسداد الـ30% المتبقية للمزارعين خلال أسبوع من تاريخ إجراء المزاد، وذلك بعد تحديد معدل التصافى وفروق الرتب.

من ناحية أخرى، واصلت شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص إحجامها عن المشاركة فى تلك المزادات بدعوى ارتفاع سعر فتح المزاد.

ويتوجب على الشركات الراغبة بالاشتراك فى هذه المزادات التسجيل لدى شركة الوادى لتجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة - المسؤولة عن إدارة مراكز التجميع - مع تقديم خطاب ضمان سارى حتى نهاية نوفمبر 2019.

وتعمل المنظومة الجديدة لتداول القطن على مواجهة السلبيات فى النظام السابق للتداول والتغلب عليها، حيث يقوم المزارعون بتسليم الأقطان - مباشرة ودون وسطاء - لمراكز التجميع لإجراء مزادات عليها بما يحقق الشفافية فى عملية البيع وكذلك ضمان أعلى عائد للمزارعين.