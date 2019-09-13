فنلندا: أوروبا عليها التوقف عن واردات اللحوم من البرازيل بسبب حرائق الأمازون

هلسنكى (رويترز)

قال وزير المالية الفنلندى ميكا لينتيلا، اليوم الجمعة، إنه يجب على الاتحاد الأوروبى أن يوقف واردات لحوم الأبقار من البرازيل وأن يدرس أيضا تعليق استيراد فول الصويا لزيادة الضغوط على الحكومة البرازيلية لمكافحة حرائق غابات الأمازون.

وأبلغ لينتيلا مؤتمرا صحفيا فى هلسكنى أن فنلندا، الرئيس الحالى للاتحاد الأوروبي، طلبت من سلطات الاتحاد أن "تتوقف عن استيراد لحوم الأبقار من البرازيل".

وأضاف أنه يدرس عمل نفس الشيء بشأن فول الصويا بهدف "زيادة الضغوط حتى تفعل الحكومة البرازيلية شيئا ما بشأن حرائق الغابات".