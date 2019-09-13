غرق 13 شخصا إثر انقلاب قارب خلال إقامة احتفال دينى هندوسى وسط الهند

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لقى 13 شخصا مصرعهم، غرقا ، إثر انقلاب قارب خلال إقامة احتفال دينى هندوسى فى بحيرة بوسط الهند.



ونقلت صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية ، عن الشرطة الهندية قولها، اليوم الجمعة، إن 19 شخصا كانوا على متن قاربين منفصلين تم ربطهما ببعضهما البعض عندما مال القاربان وانقلبا فى البحيرة أثناء غمر صنم كبير للإله الهندوسى الشهير جانيش.



وأضافت الصحيفة أن القاربين انقلبا مباشرة بعد الطقس الشعائرى فى البحيرة الواقعة فى مدينة (بوبال) عاصمة ولاية (ماديا براديش) .. موضحة أن الغواصين تمكنوا من انتشال 13 جثة حتى الآن، ولا تزال أعمال البحث عن المفقودين مستمرة