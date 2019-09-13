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عمدة بروكسل يمنع مسيرة لليمين المتطرف الأحد المقبل

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 10:12 م
عمدة بروكسل يمنع مسيرة لليمين المتطرف الأحد المقبل فيليب كلوز - عمدة بروكسل
كتب : أحمد علوى

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حظر عمدة بروكسل فيليب كلوز، المسيرة التى من المقرر تنظيمها يوم الأحد القادم من قبل أعضاء من جماعات اليمين المتطرف، وبرر العمدة أن  الإلغاء يتعلق بأسباب أمنية ومن أجل السلامة العامة.

ووفقاً لما جاء فى تقرير شبكة "فى ار تى" الفلمنكية، قالت مايتيه فان رامبلبيرج، المتحدثة باسم عمدة المدينة ، اليوم الجمعة ، أن كلوز قرر العمل بالنصيحة التي قدمتها دائرة الشرطة المحلية في بروكسل -إيكسل في وقت سابق من هذا الأسبوع بعدم السماح بإجراء مظاهرات تابعة لليمين المتطرف بالبلاد.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قدمت الشرطة البلجيكية، طلب لعمدة المدينة لعدم السماح بتنظيم المسيرة خشية إندلاع إضطرابات بين متظاهري اليمين المتطرف والمتظاهرين المعارضين من اليساريين، بالإضافة إلى أن هناك عرض بالون في وسط مدينة بروكسل يوم الأحد ، ومن المتوقع أن يجذب عددا كبيرا من الزوار إلى قلب العاصمة.

 


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