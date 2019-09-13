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على عبد العال: الوضع الاقتصادى لمصر يتعافى والسيسى اختار التحدى

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 11:51 م
على عبد العال: الوضع الاقتصادى لمصر يتعافى والسيسى اختار التحدى على عبد العال
كتب أحمد عرفة

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أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الوضع الاقتصادى لمصر يتعافى ويتحسن كثيرا وبشكل مستمر، وأصبح الوضع مستقرا كثيرا بتضافر كل الجهود، وسبق أن ذكرت أن الرئيس السيسى اختار التحدى وتمسك بالإصلاحات الاقتصادية على أى حسابات سياسية لأهميتها بالنسبة للوطن والمواطن، لأنه عازم على تأسيس نظام اقتصادى قوى قائم على الصناعة الوطنية ورأس المال الوطنى وليس المعونات كما كان فى السابق.

وأضاف الدكتور على عبد العال، فى حوار له مع صحيفة الأهرام، أن ذلك تم من خلال المشروعات المعلاقة التى تهدف إلى تنمية البنية التحنية المتهالكة والمشروعات التنموية العملاقة، وإنشاء عاصمة إدارية جديدة والتى بدت واضحة ويلمسها ويراها الجميع، وصلا إلى التنافسية وسط الاقتصاد العالمى، وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرى وتحقيق الشمول المالى.

 وتابع رئيس مجلس النواب، لعل أصعب القرارات وأخطرها كان قرار تحرير سعر الصرف وما نتج عنه من ارتفاع الأسعار ومل هذه القرارات كانت حتمية وضرورة ولازمة للخروج من الأزمة الاقتصادية، والمواطن المصرى أصبت قدرته على تحمل مسئوليته الوطنية والتحلى بالصبر فالجميع يشعر بالمشكلة ويعلمون أنه لا حلول بديلة، والبرلمان دائما على قدر المسئولية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال دوره الرقابى والتشريعى وبشكل مستمر يطالب البرلمان الحكومة بإحكام الرقابة ووجود الرقابة الحقيقية على السواق لكبح جشع التجار وارتفاع الأسعار.

 

 


على عبد العال

الحكومه

التشريعات

مجلس النواب

الاصلاحات الاقتصادية

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