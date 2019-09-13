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علامات تكشف عدم حصول طفلك على القدر الكافى من النوم

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 11:07 ص
علامات تكشف عدم حصول طفلك على القدر الكافى من النوم نوم الطفل
كتبت فاطمة خليل

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يواجه كثير من الأطفال مشكلة عدم الحصول على القدر الكافى من النوم، بسبب السهر لساعات متأخرة ليلاً، خاصة مع بداية العام الدراسى، وفى هذا التقرير نتعرف على أبرز العلامات التى تدل أن طفلك لا يحصل على القدر الكافى من النوم، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".

ويحتاج الأطفال في سن المدرسة (من 5 إلى 12 عامًا) إلى 9 ـــ 12 ساعة من النوم كل ليلة، لكن الكثير من الأطفال يحصلون على 7 إلى 8 ساعات فقط فى الليلة - وأحيانًا أقل.

وربطت الدراسات بين الحرمان من النوم وتقلبات الحالة المزاجية وانخفاض الوظيفة الإدراكية، بما فى ذلك صعوبات التركيز وانخفاض الأداء المدرسي، كما يرتبط قلة النوم أيضًا بضعف عادات الأكل والسمنة.

لتحديد ما إذا كان طفلك يحصل على قسط كافٍ من النوم، اسأل نفسك هذه الأسئلة:

-هل يحتاج طفلى إلى الاستيقاظ ثلاث إلى أربع مرات قبل الخروج من السرير فعليًا؟

-هل يشكو طفلي من التعب طوال اليوم؟

-هل يأخذ طفلي غفوة بعد الظهر؟

-هل يحتاج طفلي إلى النوم في عطلة نهاية الأسبوع؟

-إذا أجبت بنعم على أي من هذه الأسئلة، فإن طفلك لا يحصل على قسط كافٍ من النوم.

 


علامات عدم حصول الطفل على النوم الكافى

النوم

اعراض قلة النوم عند الطفل

قلة النوم

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