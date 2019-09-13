ضبط 160 مخالفة تموينية بـ5 إدارات فى حملات مكبرة بالإسكندرية

الاسكندرية - جاكلين منير

أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية، عن ضبط نحو 167 مخالفة تموينية، وذلك خلال حملات تموينية موسعة فى 5 إدارات تموينية مختلفة وهى إدارة وسط، وشرق، وإدارة غرب، وإدارة العجمى، وإدارة العامرية.

يأتى ذلك بناء على تعليمات محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، بتشديد الرقابة وضبط للأسواق، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والسياحة والتفتيش الصيدلى.

وأشار بيان صادر من مديرية التموين بالإسكندرية، أن الحملات أسفرت عن ضبط وتحرير أكثر من 167 محضر مخالفة فى تلك الإدارات، وتنوعت المخالفات ما بين محاضر مخالفات بالمخابز البلدية ما بين عدم نظافة أدوات العجين و مخالفة الاورزان، التصرف فى الدقيق المدعم، امتناع عن بيع اسطوانات البوتاجاز لاحد المستودعات ومصادرة أسطوانات بوتاجاز، مطاعم دون تراخيص، عدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار على المواد الغذائية بالأسواق، تغليف مواد غذائية بمطبوعات، عدم نظافة أدوات العجين، عدم إعطاء بون صرف خبز للمواطنين، عدم وجود لوحة اعلان مواعيد العمل والبيانات لمخبز بلدى، عدم وجود ميزان حساس بأحد المخابز، بيع سجائر بسعر أزيد، وتم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.