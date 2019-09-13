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صور.. نائب وزير الزراعة تشارك فى معرض سباس الدولى بفرنسا للإنتاج الحيوانى

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 04:33 م
صور.. نائب وزير الزراعة تشارك فى معرض سباس الدولى بفرنسا للإنتاج الحيوانى نائب وزير الزراعة تشارك فى معرض سباس الدولى بفرنسا
كتب عز النوبى

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شاركت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، افتتاح معرض سباس الدولى فى فرنساSPACE بحضور ممثلين من منتجى الثروة الحيوانية والداجنة.

ويعتبر معرض سباس من أهم المعارض الدولية لجميع الإنتاج الحيوانى حيث يقدم عرض زراعى متميز لجميع الجهات العاملة فى مجال صناعة الدواجن و الثروة الحيوانية: وقد قامت نائب وزير الزراعة بتفقد افضل الأنواع و السلالات الفرنسية والأوروبية من الأبقار "الألبان واللحوم" والدواجن والأغنام والماعز ومزارع الأسماك.

ويقدم المعرض أحدث العروض الكاملة للمعدات و الأجهزة و النظم المزرعة والأعلاف والتغذية المناسبة لكل نوع حيوان وسلالة وأيضا أحدث التقنيات الزراعية، وتطور علم الوراثة، وصحة الحيوان، وزيادة الطاقة الانتاجية للأبقار الحلابة، ومعالجة النفايات السائلة ويعرض المعرض ايضا أحدث الابتكارات التكنولوجية الحديثة . جودة عالية المستوى من المنتجات الحيوانية والعروض التقدمية فى علم الوراثة الحيوانية. ويطرح حلول مبتكرة لاهم القضايا والتحديات المستقبلية لقطاع الثروة الحيوانية.

كما حضرت السباقات الخاصة بين السلالات لاختيار أعلى الإنتاجية لكل من سلالات اللحم وسلالات الألبان أو السلالات ثنائية الغرض لحم ولبن، كما قامت بعقد لقاءات مع شركات الأدوية واللقاحات للتعرف على ما هو جديد فى هذا القطاع الهام.

 

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معرض سباس الدولى

الإنتاج الحيوانى

نائب وزير الزراعة

الثروة الحيوانية

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