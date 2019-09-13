صور.. محافظ البحر الأحمر ومسئولو "الكهرباء" يفتتحون محطة محولات القصير

البحر الأحمر - عماد عرفة

افتتح اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، وعدد من مسئولى وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، محطة محولات القصير، والتى تعمل على ربط المدينة بالشبكة القومية الموحدة لأول مرة.

وقدم محافظة البحر الأحمر الشكر لمسئولى وزارة الكهرباء على مجهوداتهم المبذولة فى إقامة محطة محولات القصير، وزيادة القدرة الكهربية فى محافظة البحر الأحمر والدعم الكامل لشركات الكهرباء بالمحافظة.

وأكد المحافظ، أن الهدف من إنشاء محطة محولات القصير، ربط المدينة بالشبكة الموحدة، وذلك للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للمواطن وفتح آفاق الاستثمار وجذب السياحة، مشيراً إلى أن افتتاح المحطة تأتى كخطوة استباقية للتنمية الساحل الجنوبى للبحر الأحمر وتوفير مصدر الطاقة لمشروعات المثلث الذهبى.

من جانبه قال المهندس محمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إن وزارة الكهرباء تسعى لتوفير كهرباء بخدمة عالية، موضحاً أن القيادة السياسية تسعى لتنفيذ المشروعات التنموية فى مجال الكهرباء لتغذية كافة أنحاء الجمهورية.

وكشف أن محطة المحولات الجديدة، جهد 220/66/22/11 ك.ف تعمل بطاقة 2 محول 2 جهد 220 ك. ف بقوة 22/66 ك. ف بقدرة 100 ميجا وات بتكلفة إجمالية تبلغ 150 مليون جنيه.

كما افتتح محافظ البحر الأحمر ومسئولو وزارة الكهرباء موزع كهرباء شمال مدينة القصير والذى يأتى بعد إطلاق التيار من محطة محولات القصير وربط مدينة القصير بالشبكة الموحدة.

ويعمل موزع شمال المدينة بجهد تغذية 11 ك. ف، عن طريق خط مزدوج الدائرة من محطة المحولات سفاجا مع تركيب محسنات الجهد.



محافظ البحر الأحمر ومسئولو الكهرباء يفتتحون محطة محولات القصير



محافظ البحر الأحمر ومسئولو الكهرباء يفتتحون محطة محولات القصير



محافظ البحر الأحمر ومسئولو الكهرباء يفتتحون محطة محولات القصير



محافظ البحر الأحمر ومسئولو الكهرباء يفتتحون محطة محولات القصير



محافظ البحر الأحمر ومسئولو الكهرباء يفتتحون محطة محولات القصير



محافظ البحر الأحمر ومسئولو الكهرباء يفتتحون محطة محولات القصير