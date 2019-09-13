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صور.. فيضانات تجتاح شوارع مدينة موخينتى بإسبانيا

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 11:27 ص
صور.. فيضانات تجتاح شوارع مدينة موخينتى بإسبانيا فيضانات
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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غمرت مياه نهر كلاريانو أجزاء من منطقة أونتينينت جنوبى مدينة بلنسية الساحلية بإسبانيا، بينما أظهرت لقطات تلفزيونية فيضانات تجتاح شوارع مدينة موخينتى المجاورة.

وقال خورخي رودريجيث رئيس بلدية أونتينينت لتلفزيون (تي.بي.إي) "منسوب الأمطار بلغ 300 مليمتر. لم نشهد ذلك منذ قرن".

 

ارتفاع مناسيب المياه
ارتفاع مناسيب المياه

 

ارتفاع هائل فى منسوب المياه
ارتفاع هائل فى منسوب المياه

 

المياه تفيض على الطرقات
المياه تفيض على الطرقات

 

انقاذ الأسر من المياه
انقاذ الأسر من المياه

 

حوادث بسبب الفيضانات
حوادث بسبب الفيضانات
 
 
الفيضانات تغرق الشوارع
الفيضانات تغرق الشوارع

 

سيارة غارقة
سيارة غارقة

 

غرق السيارات
غرق السيارات

 

فيضانات فى إسبانيا
فيضانات فى إسبانيا

 

قارب انقاذ
قارب انقاذ

 

قوارب انقاذ
قوارب انقاذ

 

محاولات انقاذ المواطنين
محاولات انقاذ المواطنين

 


فيضانات

إسبانيا

مدينة موخينتى

أونتينينت

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