صور.. فيضانات تجتاح شوارع مدينة موخينتى بإسبانيا

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

غمرت مياه نهر كلاريانو أجزاء من منطقة أونتينينت جنوبى مدينة بلنسية الساحلية بإسبانيا، بينما أظهرت لقطات تلفزيونية فيضانات تجتاح شوارع مدينة موخينتى المجاورة.

وقال خورخي رودريجيث رئيس بلدية أونتينينت لتلفزيون (تي.بي.إي) "منسوب الأمطار بلغ 300 مليمتر. لم نشهد ذلك منذ قرن".



ارتفاع مناسيب المياه



ارتفاع هائل فى منسوب المياه



المياه تفيض على الطرقات



انقاذ الأسر من المياه



حوادث بسبب الفيضانات



الفيضانات تغرق الشوارع



سيارة غارقة



غرق السيارات



فيضانات فى إسبانيا



قارب انقاذ



قوارب انقاذ