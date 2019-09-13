صور.. عام التسامح معرض يجمع 100 فنان فى دبى

كتب محمد جمال

افتتح فى دبى، المعرض الفنى "عام التسامح"، وذلك بحضور جمهور غفير من عشاق الفن التشكيلى، يتقدمهم السفير البرازيلى فرناندو لويس ليموس إيقريجا، وقنصل عام الهند فيبول، وخليل عبد الواحد مدير إدارة الفنون التشكيلية بهيئة دبى للثقافة والفنون، والتشكيلى الإماراتى البارز عبد القادر الريس، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.



جانب من المعرض

ويستمر المعرض الذى تنظمه "2 إكس إل للأثاث والديكور المنزلى"، حتى 14 سبتمبر الجاري، ويجتمع خلاله أكثر من 100 من الفنانين المخضرمين والناشئين، المحليين والعالميين من مختلف الجنسيات، ليوجهوا التحية والتقدير إلى روح السلام والمساواة التى تتميز بها الإمارات. ويتضمن المعرض أكثر من 250 قطعة فنية متميزة، إضافة إلى مجموعة من العملات الثمينة التى يمتلكها رجل الأعمال رام كومار تولاني، والتى تتضمن عملات نادرة.



جانب من معرض عام التسامح

تعليقاً على المعرض، قال السفير البرازيلي: "عام التسامح فى الإمارات مبادرة عظيمة يشارك فيها فنانون من كل أنحاء العالم. وبالنسبة للبرازيل، وهى دولة فخورة جداً بتنوعها وثقافة التسامح فيها، من المهم للغاية المشاركة فى هذا الحدث من خلال أعمال فنانين برازيليين متميزين"



