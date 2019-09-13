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صور.. تعرف على استعدادات محافظة بنى سويف لاستقبال أمطار الشتاء

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 12:58 م
صور.. تعرف على استعدادات محافظة بنى سويف لاستقبال أمطار الشتاء تنظيف مخرات السيول
بنى سويف - أيمن لطفى

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قال المهندس على عبد الظاهر رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى ببنى سويف، إن الطبيعة الجغرافية للمحافظة وطقسها المعتدل يجعلان من الأمطار الغزيرة فى فصل الشتاء مصدرًا للخير والنماء، إذ تصب مياه الأمطار فى نهر النيل مباشرة وتعد رصيدا إضافيا لميزانيته المالية التى نعتمد عليها فى الشرب ورى الزراعات .

وأضاف عبدالظاهر: استعدت مديرية الرى مبكرا لاستقبال فصل الشتاء بالتنسيق مع الوزارة وغرفة عمليات المحافظة والوحدات المحلية والجهات المعنية من خلال استخدام المعدات المتنوعة فى تطهير مخرات السيول المنتشرة بالمحافظة ويبلغ عددها 7 مخرات، منها 6 مخرات فى مناطق شرق النيل ببنى سويف ومركزى ببا جنوب المحافظة وناصر شمالها، وتصب جميعها فى مجرى نهر النيل، وتبعد عن المناطق السكنية كثيرا ولا توجد تعديات عليها، وهى مخر السيل فى سنور بطول 3 كيلو مترات وعرض 30 مترا، بياض العرب بطول 3.6 كيلو متر وعرض 10 مترات، وادى غراب بطول 2 كيلو متر وعرض 4 أمتار، وادى فقيرة بطول 300 متر، غياضة الشرقية بطول 3 كيلو مترات، جزيرة أبو صالح بطول 1.3 كيلو متر، بالإضافة إلى مخر سيل طما فيوم، والذى يبلغ طوله 1.6كيلو متر ويصب فى بحر يوسف، والذى يعد الوحيد القريب من مناطق تجميع مواد البناء "زلط ورمل وطوب" وتم تطهيره مبكرا، مع باقى المخرات السبعة الأخرى الكائنة شرق النيل.

وأشار المهندس أحمد صحصاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف إلى أن قطاعات وإدارات ومواقع الشركة استعدت لاستقبال الشتاء، من خلال مراجعة محطات الصرف الصحى والتأكد من عملها بكفاءة وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، علاوة على تطهير مطابق وشبكات الصرف الصحى والاطمئنان على جاهزية سيارات كسح وشفط المياه، من أماكن تجمعها بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل فى تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول على المحافظة .

ومن جانبه أكد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، استعداد المحافظة لمواجهة السيول المحتملة فى فصل الشتاء، من خلال خطة متكاملة بمشاركة مديرية الرى وغرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات والجهات المعنية مثل الصحة، والتموين ومديرية الطرق والنقل، وهيئة الطرق والكبارى، والتضامن الاجتماعى، والإسعاف،الحماية المدنيةوالوحدات المحلية، بالإضافة إلى التأكيد على مسؤولى قطاع الصحة والتضامن الاجتماعى بإعداد التجهيزات اللازمة لمراكز الإغاثة والإيواء وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية ووسائل الإعاشة لمواجهة أية أزمات محتملة،، فضلا عن الاطمئنان على استعداد قطاع الكهرباء بالمعدات والمولدات فى حالة انقطاع التيار الكهربائى بسبب سقوط الأمطار حتى لا تتضرر الخدمات الحيوية، مشيرا إلى متابعته الجهود الميدانية للتأكد من صيانة وتطهير المخرات السبعةالموجودة بمناطق شرق النيل وطما فيوم، وتجهيزها لاستقبال أية سيول أو أمطار محتملة فى الخريف وموسم الشتاء.

 

مخرات السيول ببنى سويف (3)
مخرات السيول ببنى سويف 

 

مخرات السيول ببنى سويف (4)
مخرات السيول ببنى سويف 

 

مخرات السيول ببنى سويف (5)
مخرات السيول ببنى سويف 

 

مخرات السيول ببنى سويف (1)
مخرات السيول ببنى سويف 

 

مخرات السيول ببنى سويف (2)
مخرات السيول ببنى سويف 

مخرات السيول

فصل الشتاء

محافظه بنى سويف

سقوط الامطار

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