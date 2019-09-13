صور.. التضامن: تطوير قدرات الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بمكاتب التأهيل

كتب مدحت وهبة

نظمت وزارة التضامن الاجتماعى النسخة الثالثة من الورش التدريبية الخاصة بتدريب مكاتب التأهيل على التقييم الوظيفي للأشخاص ذوي الاعاقة والذى افتتحته نيفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعى بمشاركة مديرى مكاتب التاهيل والاخصائين الاجتماعيين والنفسيين على مستوى 23 مكتب تأهيل بمحافظة القاهرة.

وصرحت نيفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعى فى كلمتها إن البرنامج التدريبى الذى بدء فى مراحله الاولى بمحافظات أسيوط والاسكندرية ويستهدف في مرحلته الثالثة محافظة القاهرة لتطوير قدرات الاخصائين الاجتماعيين والنفسيين بمكاتب التاهيل وتعزيز مهارتهم فى مجال تطبيق استمارة التقييم الوظيفى الخاصة بتشخيص ذوى الاعاقة والذى يعد جزءا من تقييم ذوى الاعاقة سواء من حيث النوع او الدرجة التى نص عليها القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والتى تنص ان على كل مواطن يتقدم للحصول على بطاقة خدمات متكاملة للاشخاص ذوى الاعاقة يمر بمرحلة التقييم الطبى الذى تقوم به وزارة الصحة والسكان يليه التقيم الوظيفى الذى تقوم به وزارة التضامن الاجتماعى يلى ذلك البت فى اعاقة الشخص طبقا للتعريف الذى جاء به القانون ثم يتم استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والتى يتم تسليمها من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بالرقم القومى ومن خلالها يحصل على كافة الخدمات المتكاملة من كافة الوزارات.

وأشارت القباج إلى أن هذا التدريب يملك عناصر الاستمرارية حتى الانتهاء من تدريب مكاتب التاهيل على مستوى محافظات الجمهورية والذى من المتوقع أن يتم الانتهاء منه بحلول يناير 2020 مشيرة الى ان ذلك ياتى فى اطار انطلاق وزارة التضامن الاجتماعى خلال عام 2019 و العام المالى الحالى لإصدار متوسط 5 مليون بطاقة للاشخاص ذوى الإعاقة.

وقد قدمت القباج عرضا تقديميا حول استراتيجية الوزارة فى مجال التعامل مع قضية الاعاقة وتطوير مكاتب التاهيل لافته الى ان قضية الاعاقة تجد حاليا دعما سياسيا وبيئة مواتية لتكثيف الجهود الخاصة بها مع تحول استراتيجى فى التناول يقوم على الانتقال من الرعاية والوصاية الى تكافؤ للفرص ومن خلال مبدء حقوقى وأن الوزارة تقدم خدماتها فى مجال التاهيل من خلال 640 مؤسسة تشمل جميع انواع الاعاقات كما ان الفترة القادمة ستشهد تطويرا لمكاتب التاهيل والتى يبلغ عددها 220 مكتب على مستوى الجمهورية سواء من البنية التحتية للمكاتب والعنصر البشرى القائم عليها نحو تحسين الخدمات المقدمة للاشخاص ذوى الاعاقة وتطبيق معايير الجودة لتتحول بها مكاتب التاهيل الى نظام خدمات الشباك الواحد يحصل من خلاله المواطن من ذوى الاعاقة على كافة الخدمات حرصا على التوسع فى الخدمات المقدمة وتميزها

وعن بطاقة الخدمات المتكاملة اشارت القباج ان هذه البطاقة تصدرها وزارة التضامن بالتنسيق مع وزارة الصحة لاثبات الاعاقة وتقديم الخدمات المتكاملة للمواطن ويعتد بالبيانات التى تتضمنها البطاقة فى اثبات الاعاقة ونوعها ودرجتها امام جميع الجهات التى يتعامل معها الشخص وتجدد كل ٥ سنوات مشيرة الى خطوات اصدارها والتى تتضمن التسجيل الاليكترونى لحجز موعد للقومسيون الطبى وذلك على الموقع الخاص بذلك والذى ستطلقه وزارة الصحة يلى ذلك ارسال نتائج الكشف الى مكاتب التاهيل والتى ستقوم بدورها باجراء الكشف الوظيفى واستيفاء البيانات يلى ذلك استخراج لبطاقة الخدمات المتكاملة و التى سيتم استلامها من خلال مكاتب البريد وبالاضافة الى تضمن البطاقات خاصية ميزة والتي ستسمح للمستحقين بالتعامل المالي مع جميع الجهات الحكومية بعد تفعيلها.

وتتناول جلسات عمل البرنامج التدريبى والذى يقدمه عدد من الخبراء فى مجال الاعاقة ويستمر على مدى 5 ايام العديد من المحاور المتعلقة بالتاهيل ومنها الأدوار المنوطة بمكاتب التأهيل ونظام استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة قضايا مكاتب التأهيل وتقدير احتياجات المكاتب والعاملين قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية الحقوق والخدمات المتاحة وتتضمن فعاليات اليوم الثانى استمارة التقييم الوظيفي والتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومرافقيهم أثناء التقييم ،الإعاقة الحركية و الإعاقة البصرية في إستمارة التقييم وتحديد الإحتياجات ذات الصلة لكل منهما وآليات الإحالة

ويتضمن اليوم الثالث عبر جلساته الرعاية الذاتية في إستمارة التقييم وتحديد الإحتياجات وآليات الإحالة والمشاركة في الأسرة والعمل والمجتمع في إستمارة التقييم وتحديد الإحتياجات وآليات الإحالة الإعاقة السمعية والسمع والكلام والإعاقة الذهنية والقدرات المعرفية في إستمارة التقييم وتحديد الإحتياجات وآليات الإحالة لكل منهما

ويناقش اليوم الرابع التوحد والتواصل والتفاعل في إستمارة التقييم وتحديد الإحتياجات وآليات الإحالة الإتزان الوجداني والعاطفي في إستمارة التقييم وتحديد الإحتياجات وآليات الإحالة شرح نظام الميكنة مع تطبيق عملي على تقييم أشخاص من ذوي الإعاقة .

ومن المقرر ان تتضمن ورشة العمل تدريب عملي على التقييم الوظيفي لعدد 20 حالة من الأشخاص ذوي إعاقات متنوعة وفئات عمرية مختلفة مع تحديد الإحتياجات ذات الصلة و أمثلة لأماكن الإحالة مع مراجعة التقييمات والحالات .