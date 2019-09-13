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صور.. البيئة تجمع 24288 طن قش أرز وتفتش 1665 منشأة لمواجهة نوبات تلوث الهواء

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 11:10 ص
صور.. البيئة تجمع 24288 طن قش أرز وتفتش 1665 منشأة لمواجهة نوبات تلوث الهواء قش الأرز
كتبت آية دعبس

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نفذت وزارة البيئة، من خلال المحاور المنتشرة فى محافظات المنظومة من تنفيذ مجموعة من الإجراءات تنفيذا لتوجيهات وزيرة البيئة، للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة حيث تمكنت من التفتيش على المنشآت الصناعية الكبرى والمتوسطة والصغيرة، كما قامت فرق التفتيش التابعة للوزارة والأفرع الإقليمية بمحافظات المنظومة بالتفتيش على 1665 منشأة صناعية تبين مخالفة 304 منشأة للحدود المسموح بها فى قانون البيئة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ومن ناحية أخرى تم بالتعاون مع وزارة الزراعة تجميع ما يقرب من 24288 طن قش أرز من خلال مواقع التجميع والتى تم العمل بها حتى الآن وعددها 248 وذلك للتعامل معه والاستفادة منه بدلا من حرقه، وتم تحرير 22 محضر للمزارعين المخالفين لتعليمات الوزارة بعدم حرق المخلفات الزراعية.

وقامت فرق الوزارة بفحص 8017 مركبة من خلال تنفيذ عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم المركبات وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حيث تبين مخالفة 1677 وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وفى إطار الدور التوعوى لوزارة البيئة قامت الأفرع الإقليمية المعنية بمنظومة قش الأرز بتنفيذ 828 ندوة توعوية للمزراعين لتعريفهم بأضرار حرق قش الأرز وسبل تدويره والاستفادة منه ويتم المتابعة من خلال غرفة العمليات بين الزراعة والبيئة والتنمية المحلية بناء على تكليفات رئيس الوزراء ولا تزال الجهود مستمرة باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والتعاون مع كافة الجهات المعنية للسيطرة على مصادر تلوث الهواء ومجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة .

وأشارت وزارة البيئة، أنها ترحب باستقبال شكاوى من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين عبر الخط الساخن19808 من 8 صباحًا إلى 9 مساءً وعبر موقع التواصل الاجتماعى Facebook وزارة البيئة المصرية - الصفحة الرسمية، وتطبيق WhatsApp 01222693333 تليفون 022525640.

 

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وزارة البيئة

قش الارز

تلوث الهواء

السحابة السوداء

نوبات تلوث الهواء

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