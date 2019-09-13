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سعر الريال السعودى مقابل الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 13-9-2019

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 03:00 م
سعر الريال السعودى مقابل الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 13-9-2019 الريال السعودى
كتب هانى الحوتى

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سجل سعر الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 13-9-2019، نحو 3.752 ريال سعودى بما يعادل  0.267 من الدولار الأمريكى.
 
 
الريال هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودى، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدى من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكى 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الأمريكى عند 3.75 ريالات منذ 1986.
 
2019-09-13 1 دولار أمريكى = 3.752 ريال سعودي
 
1 ريال سعودى = 0.267 دولار أمريكى 
 
2019-09-12 1 دولار أمريكى = 3.751 ريال سعودي
 
1 ريال سعودى = 0.267 دولار أمريكى 
 
2019-09-11 1 دولار أمريكى = 3.751 ريال سعودي
 
1 ريال سعودى = 0.267 دولار أمريكى 
 
2019-09-10 1 دولار أمريكى = 3.751 ريال سعودي
 
1 ريال سعودى = 0.267 دولار أمريكى 
 
2019-09-09 1 دولار أمريكى = 3.751 ريال سعودي
 
1 ريال سعودى = 0.267 دولار أمريكى 
 
2019-09-08 1 دولار أمريكى = 3.751 ريال سعودي
 
1 ريال سعودى = 0.267 دولار أمريكى 
 
2019-09-07 1 دولار امريكى = 3.751 ريال سعودي
 
1 ريال سعودى = 0.267 دولار امريكي
 

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