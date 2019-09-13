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زى النهاردة 13 سبتمبر 1882.. هزيمة عرابى فى التل الكبير وبداية الاحتلال البريطانى

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 01:00 ص
زى النهاردة 13 سبتمبر 1882.. هزيمة عرابى فى التل الكبير وبداية الاحتلال البريطانى أحمد عرابى
كتب وكالات

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كانت معركة التل الكبير هى الجولة الفاصلة فى المواجهات التى دارت بين زعماء الثورة العرابية والإنجليز وكانت معركة خاطفة لم تستغرق أكثر من ثلاثين دقيقة أخذ فيها العرابيون على حين غرة وانتهت بهزيمة ثقيلة للعرابيين.

دارت رحى المعركة «زى النهارده» فى١٣سبتمبر ١٨٨٢وبالطبع كان للخيانة دور كبير فيما لحق بالعرابيين من هزيمة، ومنذ ذلك الحين شاع مثل شعبى مصرى يقول: «الولس كسر عرابى» (وكلمة الولس هذه تضمنت تأويلين الأول أنها مشتقة من اسم القائد الإنجليزى (ولسى) ومشتقة من الصفة المصرية (مولس) بتشديد اللام أى خائن).

ممن خانوا عرابى فى هذه المعركة رئيس الحزب الوطنى محمد باشا سلطان، الذى وزع الذهب على بدو الصحراء الشرقية، وعلى رأسهم سعيد الطحاوى الذى كان مرشدا لعرابى وجاسوسا عليه، وعلى يوسف الشهير «بخنفس» وقبيل المعركة كان عرابى فى خيمته يقرأ الأوراد والأدعية، فجاءه الطحاوى يقسم له أن الانجليز لن يهجموا قبل أسبوع ثم ذهب لقائد الإنجليز «ولسى» وطمأنه أن المصريين سينامون ليلتهم نوم الأبرار، ويزحف الإنجليز فى الظلام ويصل الإنجليز إلى الخط الأمامى للجيش العرابى.

كان عبدالرحمن حسن قائد فرقة السوارى الذى يتعين عليها أن تكون فى المواجهة يعلم بنبأ الهجوم، فتحرك بجنوده بعيدا عن أرض المعركة، ليمر الإنجليز بسهولة وفى الرابعة والدقيقة الخامسة والأربعين انطلق ستون مدفعا وأحد عشر ألف بندقية، وألفان من الحراب، تقذف الجند النائمين فتشتتوا وكان عرابى يصلى الفجر على ربوة قريبة وسقطت قذيفة على خيمته فأسرع وامتطى حصانه ونزل لساحة المعركة فهاله ما رأى وحاول جمع صفوفه عبثا، لكن كان لهذه المعركة أبطال من أبرزهم البطل محمد عبيد، واليوزباشى حسن رضوان قائد المدفعية الذى كبد الإنجليز خسائر فادحة، حتى سقط جريحا وأسيرا وكذلك أحمد فرج، وعبدالقادرعبدالصمد.

كان الإنجليزحين فشلوا فى احتلال مصر من ناحية الإسكندرية وكررو االمحاولة بدخولهم من قناة السويس، وقد سهل لهم دليسيبس رئيس شركة قناة السويس الأمر آنذاك، وكان عرابى قد فكر فى ردم القناة حتى لا يدخل الإنجليز للبلاد عن طريقها فرد عليه دليسيبس بأن القناة على الحياد ويدخل الإنجليز بعدها القاهرة ويستقبلهم الخديو ويقع عرابى أسيرا ويحكم عليه بالإعدام ويخفف الحكم بالنفى.

 

 


زى النهاردة

13 سبتمبر 1882

هزيمة عرابى

التل الكبير

الاحتلال البريطانى

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