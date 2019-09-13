رئيس مطار القاهرة: تطوير مبنى 1 وإنشاء مبنى رابع للحد من كثافة الركاب

كتبت رحاب نبيل

أعلن المهندس أحمد فوزي رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى ، عن بدء تنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة مطار القاهرة الدولى والإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للركاب ، ومواكبة زيادة الطاقة الإستيعابية المستهدفة للمطار ، وذلك تماشيًا مع خطة التنمية المستدامة لرؤية الدولة المستقبلية 2030 والتى تهدف إلى الإرتقاء بجميع قطاعات ومؤسسات الدولة المصرية، وفى ضوء توجيهات وزارة الطيران المدنى نحو الإنتهاء من الخطط الاستراتيجية والمشروعات التوسعية التى تتبناها الوزارة وشركاتها التابعة من أجل تطوير و تحديث البنية التحتية لعدد من المطارات المصرية لمواكبة التطور العالمى فى مجال مشروعات المطارات وزيادة الطاقة الإستعابية وخاصة مطار القاهرة الدولى الذى يعد البوابة الأولى لمصر ولقارة أفريقيا .

وأضاف رئيس الشركة في تصريحات صحفية ، أن المشروعات تشمل تطوير مبنى الركاب رقم (1) حتى يتواكب مع أحدث المعايير الدولية ولرفع مستوى الخدمة المقدمة للركاب والمترددين على المطار مع دراسة الموقع العام للمطار ، بالإضافة إلى تحديث منظومة متكاملة لنظام مناولة الحقائب والأمتعة والتى تحقق أعلى مستويات التأمين .

وأكد فوزى ، انه نظرا لقرب وصول مطار القاهرة إلى 75% من الطاقة الإستعابية الحالية له وطبقاً لتعليمات منظمة الطيران المدنى ، فقد قامت شركة ميناء القاهرة الجوى بعمل الدراسات اللازمة لإنشاء مبنى الركاب رقم (4) للحد من الكثافة في باقى المبانى الثلاث التابعة للمطار .