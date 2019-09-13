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حبس 6 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الاثار فى مصر القديمة

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 01:51 م
حبس 6 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الاثار فى مصر القديمة التنقيب عن الأثار-أرشيفية
كتب سليم على

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أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بحبس 6 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل.
 
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية ، تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بلاغًا بورود معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة مصر القديمة، تؤكد تنقيب مجموعة من الأشخاص عن الآثار بأحد العقارات بمنطقة السادات بدائرة القسم.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وضبط 6 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل العقار "ملك أحدهم" وعثر بداخله على حفرة قطرها 10 أمتار وأدوات الحفر والتنقيب.
 
وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار إخطار النيابة العامة للتحقيق.
 
 
 

عقوبه التنقيب عن الآثار

تنقيب عن الاثار

مصر القديمة

محكمه جنوب القاهره

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