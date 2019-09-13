جمارك أرقين تحبط محاولة تهريب كميه من مستحضرات التجميل

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك باللجنة الأولي بمنفذ أرقين برئاسة أحمد الصاوي أحمد مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

البداية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الخرطوم إشتبه حمدى مبارك مأمور جمرك فى الراكب ف . ع . ع سوداني الجنسية والذي ظهرت عليه علامات القلق والإرتباك.

وبالعرض على أحمد الصاوي أحمد مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة جمركية من أحمد الطيب وأحمد جبريل بمعاونة كلا من نصر الدين رضوان ومحمد ابراهيم لتفتيش الراكب وأمتعته حيث تبين وجود 12240 عبوة مستحضرات تجميل مخبأة داخل أمتعته الشخصية .

قرر أحمد جعفر مدير عام جمارك أسوان إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 35 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات وحرر المحضر أحمد إبراهيم وبلغ إجمالي التعويضات الجمركية المستحقة 122 ألفا و 400 جنيه.