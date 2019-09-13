"بيطرى بنى سويف": تنظيم قوافل علاجية مجانية فى 7 قرى

بنى سويف أيمن لطفى

أكد الدكتور طارق الوكيل، مدير عام الطب البيطرى ببنى سويف، تنظيم قافلة علاجية بالمجان فى 7 قرى تمثل المراكز السبع الإدارية بدائرة المحافظ من الواسطى شمالا إلى الفشن جنوبا برعاية من المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف.

وأوضح الوكيل لـ"اليوم السابع" أن القوافل ستنفذ غدا السبت، بالتعاون بين المديرية بإداراتها المختلفة بمدن ومراكز المحافظة ومعهد بحوث الهرم - فى 7 قرى من الأكثر احتياجا.

وأشار الوكيل إلى تبنى محافظ بنى سويف مبادرة إطلاق القوافل التنموية البيطرية فى القرى الأكثر احتياجا والتى بدأت المديرية تنفيذها بالتنسيق مع المحافظة بقافلة علاجية بقرية النواميس فحص خلالها الأطباء 146 رؤوس أبقار مع صرف العلاج اللازم لها .