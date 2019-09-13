ايقاف 6 حالات بناء مخالف والتحفظ على مواد البناء بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

كلفت المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك، بمعاينة موقعي البلاغ وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك فور تلقى بلاغًا يُفيد بوجود أعمال إنشائية مخالفة بأحد العقارات فى حارة البارودى، دائرة قسم الجمرك.

وقال بيان صحفى صادر اليوم ، أن المعاينة أسفرت عن وجود أعمال ترميم مخالفة بدون ترخيص بالعقار السالف ذكره، وتم إيقاف الأعمال المخالفة وإزالة المخالفات التي تمت، والتحفظ على مواد وأدوات البناء المستخدمة في المخالفة، بحضور إدارات؛ إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع بالحي، بالإضافة إلى فك الشدة الخشبية ومصادرتها وذلك بالطابق الـ16 في عقار كائن بحارة تيمور، دائرة قسم الجمرك.

من جهة أخرى ، وفى ضوء مواصلة حملات إيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق حي العامرية أول. وبناء علي تعليمات اللواء سمير صدقي رئيس الحي ، أسفرت حملة قامت بها إدارة المتابعة الميدانية وإدارة إشغال الطريق اليوم الجمعة عن فك أعمدة دور أول علوى بشارع الفرن طيبة 1 ، فك قواعد أرضى بشارع أنس بن مالك طيبة 1 ، فك شدة خشبية سقف أرضي بقرية سند 3 ، إيقاف أعمال حوائط أرضي بقرية سند3 ، إيقاف أعمال أعمدة أرضي بطيبة 1،وتم التحفظ على الحديد والخشب ، تنفيذا لتعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوة ، محافظ الإسكندرية بضرورة التصدى لظاهرة البناء المخالف .