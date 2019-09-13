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اندلاع حريق فى ناقلة نفط بالنرويج وإجلاء 106 أشخاص

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 02:05 م
اندلاع حريق فى ناقلة نفط بالنرويج وإجلاء 106 أشخاص حريق فى ناقلة نفط
أ ش أ

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نشب حريق فى إحدى ناقلات النفط أثناء إجرائها لعملية شحن فى محطة "ساتور" النفطية بالساحل الغربى للنرويج، قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من إخماده.

 

وأكد ناطق باسم الشرطة النرويجية - وفقا لقناة "روسيا اليوم" - أنه تم إجلاء 106 أشخاص، فى حين بقى 23 من طاقم الناقلة على متن السفينة لمساعدة رجال الإطفاء فى إخماد الحريق، موضحا أن الحريق نشب فى غرفة المحركات بالناقلة، دون تقديم الأسباب التى أدت لاندلاعه.


وتعد النرويج من أكبر الدول المصدرة للبترول والغاز فى العالم بفضل منشآتها البحرية لاستخراج النفط.


ناقلة نفط

النرويج

حريق

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