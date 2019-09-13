سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 سبتمبر 2019 01:09 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عربية

المقرر الأممى لحقوق الإنسان: ضم وادى الأردن سيؤدى لإنهاء حل الدولتين

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 07:05 ص
المقرر الأممى لحقوق الإنسان: ضم وادى الأردن سيؤدى لإنهاء حل الدولتين رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المقرر الخاص المعنى بحالة حقوق الإنسان فى الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 مايكل لينك إن نية إسرائيل بضم وادى الأردن أمر غير شرعى ويهدد فرص التوصل إلى حل قائم على وجود دولتين.
وشجب لينك فى بيان أصدره اليوم تعليقات رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، الذى قال إنه سينفذ القرار إذا أعيد انتخابه.
وأضاف لينك قائلاً إن تأكيد الحق فى الضم فى القرن الحادى والعشرين هو محاولة العودة إلى عالم لم يعد موجودا".
وأفاد خبير الأمم المتحدة أن الضم سيؤدى إلى حصر الفلسطينيين بشكل أكبر فى كانتونات صغيرة مجزأة ومتقطعة، بينما سيواصل آخرون العيش تحت الحكم العسكرى الإسرائيلى، مشددا على أن الضم، إذا تحقق، سينهى فعليا الحل القائم على وجود دولتين، وسيعمل بدلا من ذلك على ترسيخ حقيقة دولة واحدة تتمثل فى أنظمة قانونية منفصلة وحقوق سياسية وفرص اجتماعية غير متساوية إلى حد كبير.


إسرائيل

بنيامين نتنياهو

مايكل لينك

حل الدولتين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. كيف استعدت السكة الحديد والمترو للعام الدراسى الجديد

شاهد فى دقيقة.. كيف استعدت السكة الحديد والمترو للعام الدراسى الجديد

جوجل توافق على دفع مليار دولار لفرنسا لتسوية تهربها الضريبى

جوجل توافق على دفع مليار دولار لفرنسا لتسوية تهربها الضريبى

فيديو معلوماتى.. 5 احتياطات لصحة طفلك قبل دخول المدرسة

فيديو معلوماتى.. 5 احتياطات لصحة طفلك قبل دخول المدرسة

تعرف على مهام ودور مدير رضاء المنتفعين بالتأمين الصحى الجديد × 8 معلومات

تعرف على مهام ودور مدير رضاء المنتفعين بالتأمين الصحى الجديد × 8 معلومات

سفارة تونس بالقاهرة تفتح أبوابها أمام الجالية للتصويت بانتخابات الرئاسة

سفارة تونس بالقاهرة تفتح أبوابها أمام الجالية للتصويت بانتخابات الرئاسة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

رسميًا.. انطلاق مبادرة "صحة المرأة" فى الإسكندرية خلال أيام

رسميًا.. انطلاق مبادرة "صحة المرأة" فى الإسكندرية خلال أيام

"خاف على نفسك".. صوتك العالى فى العمل قد يعرضك لخصم نصف راتبك

"خاف على نفسك".. صوتك العالى فى العمل قد يعرضك لخصم نصف راتبك

مركز المعلومات الدوائية يكشف أضرار نقص وزيادة "فيتامين ب 12" بالجسم

مركز المعلومات الدوائية يكشف أضرار نقص وزيادة "فيتامين ب 12" بالجسم

التعليم: 400 طالب تقدموا للالتحاق بمدرسة الحلى والمجوهرات حتى الآن

التعليم: 400 طالب تقدموا للالتحاق بمدرسة الحلى والمجوهرات حتى الآن

"الصحة" تكشف أعراض الإصابة بإدمان منشطات كمال الأجسام الهرمونية

"الصحة" تكشف أعراض الإصابة بإدمان منشطات كمال الأجسام الهرمونية

اليوم.. ربط كهرباء القصير بالشبكة الموحدة للجمهورية لأول مرة فى التاريخ

اليوم.. ربط كهرباء القصير بالشبكة الموحدة للجمهورية لأول مرة فى التاريخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة