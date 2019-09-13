القبض على عاطلين بتهمة سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي بالعجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطلين، لاتهامهما بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي بالعجوزة، وضبط بحوزتهما اثنين من أغطية البالوعات، وبرواز خاص ببالوعة، قبل بيعها لعملائهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، إلى تورط " إبراهيم. ش. إ " ، و " محمد. ح. أ " عاطلين، في سرقة بالوعات الصرف الصحي، وبيعها لعملائهما.



بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبحوزتهما اثنين من أغطية البالوعات، بالإضافة إلى برواز لبالوعة، وتبين أن المضبوطات تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.



حرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

يذكر أن الأجهزة الأمنية تكثف حملاتها للقبض على المتهمين بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي، خاصة بعد أن لقى الطفل ياسين عماد مصرعه، نتيجة سقوطه ببالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية، خلال توجهه بصحبة والدته، لحضور مباراة لكرة القدم يشارك بها شقيقه داخل النادي.