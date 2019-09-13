السعودية تدين الأعمال الإرهابية على المواقع الدينية ودور العبادة

وكالات

أدانت المملكة العربية السعودية كل الأعمال الإرهابية والهجمات على المواقع الدينية ودور العبادة، مؤكدة دعمها لمبادرة عمل الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية المهمة.

جاء ذلك خلال كلمة المملكة فى الاجتماع رفيع المستوى الذى دعا له الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة إطلاق مبادرة عمل الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية، والتى ألقاها نائب المندوب الدائم لوفد المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوى، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.