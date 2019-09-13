الزراعة ترد على شائعتى تراجع صادرات مصر وانتشار الحمى القلاعية بين الماشية

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن تراجع صادرات مصر من المحاصيل الزراعية خلال النصف الأول من العام الجاري 2019، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، عدم صحة تراجع الصادرات الزراعية خلال النصف الأول من العام الجاري 2019، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف الإضرار بسمعة مصر التصديرية، والتشكيك في جودة وسلامة محاصيلها الزراعية، مُشيرةً إلى أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت طفرة حقيقية، حيث ارتفع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.7 مليون طن منذ بداية يناير حتى 4 سبتمبر الحالي.

وأكدت الوزارة، أن إجمالى الصادرات بلغ 4 ملايين و708 آلاف و916 طناً من المنتجات الزراعية بزيادة 533 ألف و830 طناً عن نفس المدة من العام الماضي, لافتةً إلى أن قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة ضمت الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة.

كما نفت الوزارة، ما تردد من أنباء حول انتشار مرض "الحمى القلاعية" الفيروسي بين الماشية وانتقاله للمواطنين، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار مرض "الحمى القلاعية" الفيروسي بين الماشية أو المواطنين، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الخوف والقلق بين المواطنين، مُوضحةً أنه لم يتم رصد أى حالات مصابة بين الحيوانات، سواء بالحمى القلاعية أو غيرها، لافتةً إلى أن "الحمى القلاعية" مرض يصيب المواشي، ولا ينتقل للإنسان.