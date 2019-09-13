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الانبا صموئيل يعين قِسَّين وسبعة قمامصة جدد لإيبارشية طموه

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 02:58 م
الانبا صموئيل يعين قِسَّين وسبعة قمامصة جدد لإيبارشية طموه الانبا صموئيل يعين قِسَّين وسبعة قمامصة جدد لإيبارشية طموه
سارة علام

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صلى الأنبا صموئيل أسقف إيبارشية طموه وتوابعها أمس قداس عيد النيروز (رأس السنة القبطية) بكاتدرائية الشهيد فيلوباتير مرقوريوس أبي سيفين والقديس الأنبا كاراس بدير أبي سيفين الأثري بطموه (مقر المطرانية).
 
شهد القداس سيامة كاهنين جديدين للخدمة بقرى الإيبارشية، وكذلك رسامة 7 من القسوس في رتبة القمصية، وهم: 
 
  1. الشماس الإكليريكي ملاك عريان ، كاهنًا عامًا على مذابح قرى الايبارشية، طموه باسم القس موسى.
  2. الشماس مينا سمير كاهنًا عامًا على كنيسة الشهيد مارجرجس منشأة عبد السيد والقرى التابعة لها باسم القس يوساب.
 
والقمامصة الجدد هم: 
  1. القمص كيرلس صبحي كاهن كاتدرائية الشهيد أبي سيفين والانبا كاراس السائح بطموه.
  2. القمص صليب لويس كاهن كنيسة القديس الأنبا صموئيل بسقارة.
  3. القمص أرشليدس شحاتة كاهن كنيسة دير القديسين قزمان ودميان بمنيل شيحة.
  4. القمص يواقيم جميل كاهن كنيسة دير الأمير تادرس منى الأمير، الحوامدية.
  5. القمص يوئيل القمص كاهن كنيسة دير الأمير تادرس منى الأمير، الحوامدية.
  6. القمص ببنودة عيسى كاهن كنيسة القديس الأنبا أبرآم الشوبك الغربي، البدرشين
  7. القمص ميخا عزيز كاهن كنيسة القديس الأنبا انطونيوس والأنبا بولا بعزبة واصف العياط.
 
شارك في الصلوات مجمع كهنة الإيبارشية وبعض الآباء الكهنة من خارجها وخورس الشمامسة وجموع غفيرة من الشعب القبطي.
 
ويقضى الكاهنان الجديدان فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة بدير السيدة العذراء مريم السريان بوادى النطرون.
 
 

انبا صموئيل

قساوسة جدد

ايبراشية طموه

اقباط

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