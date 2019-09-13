الإمارات تحتل المركز الثامن عالميا فى تنظيم الأعمال

وكالات

صنفت دولة الإمارات فى المركز الثامن عالمياً على مؤشر تنظيم الأعمال التجارية، وهو أحد المؤشرات التى تضمنها التقرير الصادر أمس عن الحرية الاقتصادية على مستوى العالم فى 2019، من معهد فريزر، والمؤسسة الفكرية الكندية المعروفة، المتخصصة فى السياسة العامة.

ويهتم مؤشر تنظيم الأعمال التجارية بمدى سهولة اللوائح وسلاسة الإجراءات الرسمية ومختلف الجوانب الإدارية المتعلقة بتنظيم الأعمال، الشركات والمشروعات التجارية فى كل دولة من دول العالم.

ويرصد المؤشر مستوى تنظيم الأعمال فى كل دولة فى تقييم نهايته العظمى 10 درجات.

وحصلت الإمارات على 8.31 نقاط حصلت بها على المركز الأول إقليمياً والثامن عالمياً متفوقة على كل دول أوروبا عدا فنلندا، إستونيا وهولندا، ومتفوقة كذلك على الولايات المتحدة التى حصلت على المركز الــ 12 واستراليا التى جاءت في المركز الـ16 واليابان الـ 22 وكندا الـ29 برصيد 7.74 نقاط. وكان المركز الأول على المؤشر من نصيب سنغافورة برصيد 9.27 نقاط.