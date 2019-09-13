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"الآفات الزراعية" لجان متخصصة وبرامج توعوية لرصد أى تحرك لدودة الحشد

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 10:33 م
"الآفات الزراعية" لجان متخصصة وبرامج توعوية لرصد أى تحرك لدودة الحشد مكافحة دودة الحشد
كتب عز النوبى

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واصلت لجنة مبيدات الآفات الزراعية، بوزارة الزراعة ،  من خلال  لجان متخصصة من قبل  معهد وقاية النباتات وأساتذة كليات الزراعة بالجامعات المصرية، والإدارة المركزية  لمكافحة الافات  الزراعية،  تكثيف  دوراتها وبرامجها   التوعوية  والارشادية  فى  إدارة ومكافحة دودة الحشد الخريفية، ورصد ومتابعة اى تحرك للأفة.
 
 قال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الافات الزراعية،  فى تصريحات لـ  " اليوم السابع " إن الدورات التدريبية  تستهدف التوعية بمخاطر افة دودة الحشد  الخريفية ،  والطرق الحديثة فى المكافحة والسيطرة عليها ، كما  تستهدف الدورات التعرف على سبل ووسائل مكافحة دودة الحشد الخريفية لحماية المحاصيل المصرية الزراعية بالإضافة إلى التعرف على النماذج الدولية فى مكافحة إدارة الحشرة أو الآفة.
 
وأضاف عبد المجيد، أن الدورات  التدريبة  وورشة العمل تأتى فى إطار دعم وزارة الزراعة ممثلة فى الأجهزة الفنية للمكافحة أو خبراء المعاهد البحثية المتخصصة سواء فى وزارة الزراعة أو فى الجامعات المصرية، والتى تعتمد علي خطط علمية لتنفيذ أعمال المكافحة فى المناطق التى قد تتعرض لهذه الآفة.
 
وأكد رئيس لجنة المبيدات، أن هناك عمليات مسح  وتتبع  ، منذ تسجيل دودة الحشد الخريفية فى مصر فى نهاية مايو الماضى، لافتا إلى أن الإصابات التي تم رصدها في محافظات: أسوان والأقصر وجنوب قنا تحت السيطرة الكاملة مع خلو باقي محافظات الجمهورية من أى إصابات بدودة الحشد الخريفية وهذا ما أكدته عمليات المسح المستمرة فى كافة محافظات مصر ، هناك متابعة وعمليات مراقبة دقيقة وحثيثة ومستمرة، لرصد أي تحرك للإصابة بالإضافة عمليات احكام السيطرة على الآفة ومنع انتشارها.
 

دودة الحشد

الافات الزراعية

لحنة المبيدات

المحاصيل الزراعية

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