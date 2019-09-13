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اكتشاف نوع نادر من الالتهاب الرئوى المميت.. والسبب السجائر الإلكترونية

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 01:30 م
اكتشاف نوع نادر من الالتهاب الرئوى المميت.. والسبب السجائر الإلكترونية السجائر الإلكترونية
كتب هند عادل

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كشف تقرير جديد صادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) عن شكل نادر من الالتهاب الرئوى من بين الأمراض الغامضة المرتبطة بالتنفس، التى تسببت فى مرض 450 شخصًا فى جميع أنحاء الولايات المتحدة.
 
برنت سكرين
برنت سكرين
 
ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كشف مسئولو الصحة أنهم حددوا ما لا يقل عن خمسة مرضى فى مستشفيين بولاية كارولينا الشمالية بين يوليو وأغسطس 2019 الذين أصيبوا بالتهاب رئوى حاد، أبلغ جميع المرضى عن استخدام الشيشة الإلكترونية أو السجائر الإلكترونية، وأظهرت فحوصات رئتيهم تراكم الدهون، وكان مرتبطًا باستخدام السجائر الإلكترونية فى الماضى.
 
ويلقى التقرير الضوء على بعض أمراض الرئة التى انتشرت فى 33 ولاية، ويؤكد الخبراء أن هناك حاجة إلى تحقيقات فى ولايات أخرى لمعرفة ما إذا كانت هذه الحالات لها نفس السمات.
 
 
ويحدث الالتهاب الرئوى الشحمى الحاد عندما تدخل جزيئات صغيرة من الدهون أو الزيت إلى الرئتين وتلهب البطانة، ويحدث لدى بعض الأشخاص أعراض خفيفة أو لا تظهر على الإطلاق، بينما قد يعانى البعض الآخر من ألم فى الصدر وسعال وتنفس، نظرًا لأن العلامات غير محددة  فقد يؤدى ذلك إلى عدم تشخيصه مما قد يؤخر العلاج.
 
ويحدث ذلك فى 1% إلى 2.5% فقط من السكان، وفقاً لدراسة أجريت عام 2003 من كلية ألبرت أينشتاين للطب ومركز مونتيفيورى الطبى فى نيويورك.
 
ووفقًا للتقرير فإن جميع المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا عانوا من ضيق التنفس والغثيان والقىء لعدة أيام قبل نقلهم إلى المستشفى.

السجائر الإلكترونية

اضرار السجائر الإلكترونية

السجائر

امراض الرئة

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