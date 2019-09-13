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اضبط مخالفة.. قمامة وطفح مجارٍ أمام المدرسة الإعدادية فى بلبيس.. صور

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 01:00 ص
اضبط مخالفة.. قمامة وطفح مجارٍ أمام المدرسة الإعدادية فى بلبيس.. صور طفح المجارى والقمامة وبالوعة مفتوحة ببلبيس شرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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شكا أهالى مدينة بلبيس بالشرقية، من تراكم مياه طفح المجارى والقمامة وبالوعة مفتوحة أمام المدرسة الإعدادية للبنات التى ستستقبل طلابها خلال أيام مع بداية العام الدراسى.

ويقول أيمن سالم، لـ"اليوم السابع"، أن مياه طفح المجارى والتى تسكوها القمامة تغرق الشارع، والتى تراعى فيها الديدان من أمام مدرسة الإعدادية بنات الجديدة، التى تثير الاشمئزاز بالإضافة إلى الروائح الكريهة والتلوث، فضلا عن وجود اغطية بالوعات متهالكة ومن ناحية البوابة الرئيسية، والتى ستعرض حياة الطالبات والمدرسين للخطر حيال سقوط أى منهم فيها .

وتابع هذا بالإضافة إلى تراكم مياه المجارى والقمامة فى معظم شوارع المدينة بالأخص منطقة السلخانة والمركز الطبى.

من جانبه أكد مصدر مسئول بدايوان محافظة الشرقية، أن المحافظ الدكتور ممدوح غراب، سيكلف شركة الصرف الصحى ورئيس المدينة، بشفط المياه وحل المشكلة حفاظا على حياة المواطنين.

بالوعة مفتوحة ببلبيس شرقية (1)
 
بالوعة مفتوحة ببلبيس شرقية (2)
 
بالوعة مفتوحة ببلبيس شرقية (3)
 
بالوعة مفتوحة ببلبيس شرقية (4)

شركة الصرف الصحى

طفح المجارى

مياه الصرف الصحى

الصرف الصحى بالشرقية

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