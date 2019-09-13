اضبط مخالفة.. قمامة وطفح مجارٍ أمام المدرسة الإعدادية فى بلبيس.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

شكا أهالى مدينة بلبيس بالشرقية، من تراكم مياه طفح المجارى والقمامة وبالوعة مفتوحة أمام المدرسة الإعدادية للبنات التى ستستقبل طلابها خلال أيام مع بداية العام الدراسى.

ويقول أيمن سالم، لـ"اليوم السابع"، أن مياه طفح المجارى والتى تسكوها القمامة تغرق الشارع، والتى تراعى فيها الديدان من أمام مدرسة الإعدادية بنات الجديدة، التى تثير الاشمئزاز بالإضافة إلى الروائح الكريهة والتلوث، فضلا عن وجود اغطية بالوعات متهالكة ومن ناحية البوابة الرئيسية، والتى ستعرض حياة الطالبات والمدرسين للخطر حيال سقوط أى منهم فيها .

وتابع هذا بالإضافة إلى تراكم مياه المجارى والقمامة فى معظم شوارع المدينة بالأخص منطقة السلخانة والمركز الطبى.

من جانبه أكد مصدر مسئول بدايوان محافظة الشرقية، أن المحافظ الدكتور ممدوح غراب، سيكلف شركة الصرف الصحى ورئيس المدينة، بشفط المياه وحل المشكلة حفاظا على حياة المواطنين.