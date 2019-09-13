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ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية لـ4 شركات أبرزها هيرميس وCIB

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 12:00 ص
ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية لـ4 شركات أبرزها هيرميس وCIB البورصة المصرية أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات.
 
وارتفع رصيد شهادات الإيداع الدولية، لشركات المجموعة المالية هيرميس إلى 179.170 مليون شهادة، البنك التجارى الدولى إلى 21.499 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية إلى 80.288 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية إلى 306.022 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى 464.295 مليون شهادة، بالم هيلز للتعمير عند 713.509 مليون شهادة
 
واستقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ السويس للأسمنت عند 42.774 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية – دومتى عند 61.210 مليون شهادة، نعيم القابضة إلى 82.018 مليون شهادة، كما استقر رصيد شهادات إيداع جى بى أوتو عند 276.472 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 168.558 مليون شهادة، حديد عز عند 115.955 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.523 مليون شهادة، عامر جروب عند 301.088 مليون شهادة.
 

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