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اتفاقية بين معهد الإدارة والأكاديمية العربية لاقتراح برامج تدريبية جديدة

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 12:00 م
اتفاقية بين معهد الإدارة والأكاديمية العربية لاقتراح برامج تدريبية جديدة شريفة شريف المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة
كتبت هبة حسام

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وقع المعهد القومى للإدارة، اتفاقية تعاون مشترك مع والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، بشأن التعاون المشترك فى المجال التعليمى والتدريبى والتأهيلى.
 
وقع على الاتفاقية الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة، الدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية، وبحضور الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
 
شريفة شريف المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة
شريفة شريف المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة
 
وعلقت وزارة التخطيط، إن الاتفاقية تشمل اقتراح برامج تدريبية جديدة حسب متطلبات السوق من درجات علمية وبرامج مهنية وتدريبية وتعليمية مشتركة بأشكالها المختلفة، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات المتخصصة والاستشارات، ومنح الشهادات الدولية، وبالتالى تعزيز التعاون بين المؤسستين وتوسيع قاعدة العملاء فى القطاعات الادارية والمالية والمصرفية.
 
وأشارت الوزارة، إلى أن كل البرامج التدريبية التى تأتى فى خطة الوزارة والمعهد القومى للإدارة-الذراع التدريبية لوزارة التخطيط- تهدف إلى إكساب العاملين المهارات والقدرات المرتبطة بطبيعة عملهم، والتى تساعد فى تحسين الأداء، مما يعود بالنفع على تلك الجهات، وكذلك العاملين من خلال تحسين قدرات العنصر البشرى، موضحة أن تلك البرامج التدريبية تأتى فى إطار خطة الدولة لبناء الإنسان المصرى بالتوسع فى التدريب وبناء القدرات والاستثمار فى العنصر البشرى، وتنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030.
 
من جانبها قالت الدكتورة شريفة شريف إن المعهد القومى للإدارة، يعد بمثابة مركز تميز محلى وإقليمى يحقق الريادة ويعنى بالإبداع فى بناء وتطوير المنظومات الإدارية والتكنولوجية المتكاملة، حيث يقوم بتنمية وتطوير القدرات البشرية وتقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية، ويدعم نشر المعرفة الإدارية والفكر والوعى الإدارى. 
 
أضافت شريفة شريف، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن المعهد القومى للإدارة يتعاون مع لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وكبار الخبراء فى مجال المناهج الدراسية، والتدريب والاستشارات بخلاف عقده العديد من الشراكات فى مجالات التدريب والدراسة بأعرق الجامعات العالمية المتميزة، من أجل المساهمة فى زيادة المعرفة وتنمية القدرات البشرية وتعزيز الكفاءة الفردية والتميز المؤسسى والإسهام بكفاءة وفعالية فى تطوير وتدريب العاملين.
وأشارت المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة، إلى أنه تم الاتفاق مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية على تقديم البرامج المؤدية إلى درجات الدبلوم العالى ودرجات الماجستير المهنى والدكتوراة المهنية وذلك لخدمة القطاع الإدارى والمالى والمصرفى والقطاعات الإدارية الآخرى فى المؤسسات المختلفة. 
 
الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية
الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية
 
وأوضح الدكتور مصطفى هديب، أن الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، هى إحدى مؤسسات العمل العربى المشترك العاملة تحت مظلة جامعة الدول العربية وعضو المجلس الاقتصادى والاجتماعى ولجنة التنسيق العليا لمؤسسات العمل العربى المشترك، وعضو مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وتعد إحدى المؤسسات الرائدة والمتخصصة فى مجالات التعليم والتدريب والتأهيل العلمى والتى دأبت منذ نشأتها على تطوير ورفع الكفاءة المهنية والعلمية للعاملين بالمجالات المالية والمصرفية والإدارية فى كافة ربوع الوطن العربي.
 
وتابع هديب أن برامج الدراسات العليا التى تقدمها الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية تتمثل فى برنامج الدبلوم العالى والذى يضم تخصصات إدارة الأعمال، الأسواق المالية، الإدارة المالية، المصارف، الموارد البشرية والتسويق، هذا بالإضافة إلى برنامج الماجستير المهنى وبرنامج الدكتوراة المهنية فى ذات التخصصات، مشيرًا إلى أن التعاون مع المعهد القومى للإدارة سيتم فى إطار أربعة جوانب رئيسة هى التعليم، التدريب، الاستشارات والبحوث.
 

اخبار الاقتصاد

معهد الادارة

الاكاديمية العربية

تدريب العاملين بالحكومة

التخطيط

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