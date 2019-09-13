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إلغاء 56 رحلة جوية وتأجيل 71 بسبب عاصفة رعدية جنوب غربى الصين

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 09:47 ص
إلغاء 56 رحلة جوية وتأجيل 71 بسبب عاصفة رعدية جنوب غربى الصين طيران الصين
أ ش أ

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أعلنت سلطات مقاطعة سيتشوان جنوب غربى الصين إلغاء 56 رحلة جوية وتأجيل 71 رحلة أخرى حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة بتوقيت بكين، وذلك فى مطار "تشنجدو شوانجليو" الدولى بالمقاطعة بعد أن ضربت عاصفة رعدية المطار.


وذكرت سلطات المقاطعة –فى بيان اليوم- أن 10 رحلات داخلية تم توجيهها للهبوط فى مطارات أخرى.


وكانت عاصفة رعدية ضربت مدينة تشنغدو عاصمة مقاطعة سيتشوان فجر اليوم، ما دفع سلطات المطار بالمدينة إلى إغلاق مدرجات الإقلاع والهبوط لساعات نتيجة الظروف الجوية السيئة.


الصين

الخطوط الصينية

عاصفة

طقس

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