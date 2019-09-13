إحباط تهريب 13 قطعة عملات برونزية من العصر الرومانى اليونانى عبر المنافذ

كتب محمود عبد الراضى

واصل قطاع أمن المنافذ حملاته الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط (5) قضايا تهريب، ضبط خلالها (مستحضرات تجميل – أجهزة بلاى ستيشن – كاميرا إكس بوكس – زيت شيش إلكترونية – لفائف بلاستيكية – مواد غذائية) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا (1,157,688 –مليون ومائة وسبعة وخمسون ألف وستمائة وثمانية وثمانون جنيهاً .

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط (3) قضايا تهريب، بلغ إجمالى المبالغ المضبوطة ("203,210 مائتان وثلاثة ألف ومائتان وعشرة جنيهاً، فضلاً عن ضبط (13) قطعة عملات معدنية من البرونز والنحاس والفضة ترجع للعصر الرومانى اليونانى .

ونجحت الحملات الأمنية في ضبط (52) قضية جنائية ( مزاولة مهنة بدون تصريح ، دخول دائرة جمركية، محاولة صعودة باخرة بدون تصريح ، مخالفات السائقين، مخالفات العاملين، مخالفات مسطح مائى ، صيد بدون تصريح ، إنتهاء فترة التصريح ، سرقة "، وضبط (833) مخالفة مرورية متنوعة ، وضبط (226) محكوم عليهم فى قضايا متنوعة، و(200) قرص مخدر ، وبط قضيتين (تزوير إقامة – تزوير تأشيرة السفر).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.