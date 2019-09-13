أسوشيتدبرس: العثور على رفات أمريكى مفقود منذ 22 عاما بفضل "جوجل إيرث"

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية إن خدمة جوجل إيرث ساعدت على الوصول إلى رفات رجل فقد منذ 22 عاما فى الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن رفات الرجل تم اكتشافه بعد أن قام شخص بتكبير حيه السابق فى ولاية فلوريدا باستخدام صور الأقمار الصناعية لجوجل، ولاحظ وجود سيارة مغمورة فى بحيرة، بحسب ما قالت السلطات.

وكان الموقع الذى حدده يشير إلى بقايا الهيكل العظمى لويليام مولد، الذى فقد فى عام 1997 عندما كان عمره أربعين عاما، بحسب ما ذكر المسئولون.

وقالت تيرى باربيرا، المتحدثة باسم شريف مقاطعة "بالم بيتش" بفلوريدا إن أحد السكان السابقين فى حى جراند أيلز فى ويلنجتون بفلوريدا كان يفحص الحى على "جوجل إيرث" عندما قام بتكبير الصورة الخاصة بالبحيرة ورأى السيارة.

وقال النظام الوطنى الأمريكى للأشخاص المفقودين ومجهولى الهوية إن مولد ذهب إلى ملهى ليلى فى نوفمبر 1997، وطلب صديقته من النادى وقال إنه سيعود إلى منزلهما فى لانتانا قريبا.

وقال بارى فاى، الذى عثر على السيارة، لصحيفة "بالم بيتش بوست" إنه لم يعتقد أبدا أنه سيكون هناك جثة عمرها 22 عاما.