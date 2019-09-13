سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 سبتمبر 2019 02:03 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عاجلة

أسوشيتدبرس: العثور على رفات أمريكى مفقود منذ 22 عاما بفضل "جوجل إيرث"

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 11:01 ص
أسوشيتدبرس: العثور على رفات أمريكى مفقود منذ 22 عاما بفضل "جوجل إيرث" صورة السيول الغارقة عبر جوجل إرث
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية إن خدمة جوجل إيرث ساعدت على الوصول إلى رفات رجل فقد منذ 22 عاما فى الولايات المتحدة.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن رفات الرجل تم اكتشافه بعد أن قام شخص بتكبير حيه السابق فى ولاية فلوريدا باستخدام صور الأقمار الصناعية لجوجل، ولاحظ وجود سيارة مغمورة فى بحيرة، بحسب ما قالت السلطات.

 

وكان الموقع الذى حدده يشير إلى بقايا الهيكل العظمى لويليام مولد، الذى فقد فى عام 1997 عندما كان عمره أربعين عاما، بحسب ما ذكر المسئولون.

 

وقالت تيرى باربيرا، المتحدثة باسم شريف مقاطعة "بالم بيتش" بفلوريدا إن أحد السكان السابقين فى حى جراند أيلز فى ويلنجتون بفلوريدا كان يفحص الحى على "جوجل إيرث" عندما قام بتكبير الصورة الخاصة بالبحيرة ورأى السيارة.

 

وقال النظام الوطنى الأمريكى للأشخاص المفقودين ومجهولى الهوية إن مولد ذهب إلى ملهى ليلى فى نوفمبر 1997، وطلب صديقته من النادى وقال إنه سيعود إلى منزلهما فى لانتانا قريبا.

 

وقال بارى فاى، الذى عثر على السيارة، لصحيفة "بالم بيتش بوست" إنه لم يعتقد أبدا أنه سيكون هناك جثة عمرها 22 عاما.

 

 


جوجل ايرث

فلوريدا

خدمات جوجل

بالم بيتش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصين تعارض بشدة تمرير مجلس الشيوخ الأمريكى مشروع قانون يتعلق بشينجيانج

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 09:50 ص

وزير الخزانة الأمريكى: فرنسا لن تجرؤ تقديم قروض لإيران دون موافقتنا

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 07:46 ص

لجنة بمجلس النواب الأمريكى تستدعى مبعوث ترامب لأفغانستان للشهادة

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 06:35 ص

هل يشهد التوتر الأمريكى الإيرانى انفراجه بعد رحيل بولتون.. تقارير: ترامب اقترح تخفيف العقوبات تمهيدا للقاء مع روحانى.. بلومبرج: البيت الأبيض بدأ الإعداد للاجتماع المحتمل على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 04:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قبل إطلاق ألبومها الجديد.. Adele تطب الطلاق رسميا من سيمون كونيكى

قبل إطلاق ألبومها الجديد.. Adele تطب الطلاق رسميا من سيمون كونيكى

كلوب يحصد جائزة "مدرب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

كلوب يحصد جائزة "مدرب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

شاهد فى دقيقة.. كيف استعدت السكة الحديد والمترو للعام الدراسى الجديد

شاهد فى دقيقة.. كيف استعدت السكة الحديد والمترو للعام الدراسى الجديد

جوجل توافق على دفع مليار دولار لفرنسا لتسوية تهربها الضريبى

جوجل توافق على دفع مليار دولار لفرنسا لتسوية تهربها الضريبى

فيديو معلوماتى.. 5 احتياطات لصحة طفلك قبل دخول المدرسة

فيديو معلوماتى.. 5 احتياطات لصحة طفلك قبل دخول المدرسة

تعرف على مهام ودور مدير رضاء المنتفعين بالتأمين الصحى الجديد × 8 معلومات

تعرف على مهام ودور مدير رضاء المنتفعين بالتأمين الصحى الجديد × 8 معلومات

سفارة تونس بالقاهرة تفتح أبوابها أمام الجالية للتصويت بانتخابات الرئاسة

سفارة تونس بالقاهرة تفتح أبوابها أمام الجالية للتصويت بانتخابات الرئاسة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

رسميًا.. انطلاق مبادرة "صحة المرأة" فى الإسكندرية خلال أيام

رسميًا.. انطلاق مبادرة "صحة المرأة" فى الإسكندرية خلال أيام

"خاف على نفسك".. صوتك العالى فى العمل قد يعرضك لخصم نصف راتبك

"خاف على نفسك".. صوتك العالى فى العمل قد يعرضك لخصم نصف راتبك

مركز المعلومات الدوائية يكشف أضرار نقص وزيادة "فيتامين ب 12" بالجسم

مركز المعلومات الدوائية يكشف أضرار نقص وزيادة "فيتامين ب 12" بالجسم

التعليم: 400 طالب تقدموا للالتحاق بمدرسة الحلى والمجوهرات حتى الآن

التعليم: 400 طالب تقدموا للالتحاق بمدرسة الحلى والمجوهرات حتى الآن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة