أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 13 - 9 – 2019

كتب هانى الحوتى

ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-9-2019، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية ارتفاعاً طفيفاً مقارنة عن أمس، حيث سجل "عيار 24" 182.03 ريال سعودى بما يعادل 48.52 دولار أمريكى.

أسعار الذهب عيار 24 182.03 ريال 48.52$

سعر الذهب عيار 22 166.87 ريال 44.48$

أسعار الذهب عيار 21 159.28 ريال 42.46$

أسعار الذهب عيار 18 136.53 ريال 36.39$

سعر الذهب عيار 14 106.19 ريال 28.30$

سعر الذهب عيار 12 91.02 ريال 24.26$

أسعار أوقية الذهب 5,661 ريال 1,509$

أسعار جنيه الذهب 1,274 ريال 339.65$

أسعار كيلو الذهب 182,033 ريال 48,521$