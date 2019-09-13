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أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 13 - 9 – 2019

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 03:04 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 13 - 9 – 2019 ذهب
كتب هانى الحوتى

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ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-9-2019، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية ارتفاعاً طفيفاً مقارنة عن أمس، حيث سجل "عيار 24"  182.03 ريال سعودى بما يعادل 48.52 دولار أمريكى.
 
 
أسعار الذهب عيار 24      182.03 ريال 48.52$
 
سعر الذهب عيار 22        166.87 ريال  44.48$
 
أسعار الذهب عيار 21       159.28 ريال 42.46$
 
أسعار الذهب عيار 18       136.53 ريال 36.39$
 
سعر الذهب عيار 14       106.19 ريال   28.30$
 
سعر الذهب عيار 12       91.02 ريال     24.26$
 
أسعار أوقية الذهب          5,661 ريال    1,509$
 
أسعار جنيه الذهب           1,274 ريال 339.65$
 
أسعار كيلو الذهب       182,033 ريال 48,521$
 

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