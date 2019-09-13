أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-9-2019 فى مصر

كتب - إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 13-9 2019 ، تراجع بقيمة 4 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو العيار الأكثر تداولا فى مصر إلى 687 جنيها للجرام.



أسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر جرام الذهب من عيار 18 سجل 588 جنيها.

سعر عيار 21 اليوم 687 جنيها للجرام

سجل عيار 24 سعر 785 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5496 جنيها.

أوقية الذهب 1504 دولار

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.

أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب.