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أسعار الخضروات اليوم الجمعة 13-9-2019 بسوق العبور

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 02:38 م
أسعار الخضروات اليوم الجمعة 13-9-2019 بسوق العبور سوق خضار
كتب هانى الحوتى

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استقرت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 13-9-2019، طبقاً لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع الرسمى.
  
وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 3.5 – 6.2 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 5– 6 جنيهات، وبلغ سعر الخيار الصوب من 5 – 8 جنيهات، وبلغ سعر الجزر ما بين 4 – 6 جنيهات، وبلغ سعر البطاطس ما بين 3- 5.5 جنيه للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 2 – 4 جنيه للكيلو.
 
وسجلت أسعار الفاصوليا ما بين 24 - 30 جنيها، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 1.5 إلى 3.5 جنيها، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 1.5 – 3.5 جنيه، وبلغ سعر الملوخية من 2 - 3 جنيهات، وسجل سعر البامية بين 15-20 جنيه، والليمون البلدى 5-11 جنيه.
 

اسعار الخضروات

اسعار الخضار

سعر الطماطم

سعر البطاطس

سوق العبور

سعر الليمون

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